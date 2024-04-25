«Алмир Мемич (Срб)» – «Джамбулат Бижамов (Рос)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 25-го апреля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Алмир Мемич (Срб) — Джамбулат Бижамов (Рос). На ринге его участники появятся в 20:20 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Алмир Мемич (Срб) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Алмир Мемич (Срб) — Джамбулат Бижамов (Рос) пройдет 25-го апреля, и можно не сомневаться, что в 20:20 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Алмир Мемич (Срб) имеет две победы нокаутом, а Джамбулат Бижамов (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алмир Мемич (Срб) — Джамбулат Бижамов (Рос):

победа Алмир Мемич (Срб) – 0, ничья – 0, победа Джамбулат Бижамов (Рос) – 0

Прогноз на матч Алмир Мемич (Срб) – Джамбулат Бижамов (Рос) Чемпионат Европы, титульный бой, 25-го апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Алмир Мемич (Срб) станет победителем боя. Если выиграет Джамбулат Бижамов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Алмир Мемич (Срб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Алмир Мемич (Срб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Алмир Мемич (Срб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Алмир Мемич (Срб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Алмир Мемич (Срб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Алмир Мемич (Срб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Джамбулат Бижамов (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джамбулат Бижамов (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джамбулат Бижамов (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джамбулат Бижамов (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джамбулат Бижамов (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Алмир Мемич (Срб) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Алмир Мемич (Срб) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Алмир Мемич (Срб) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Алмир Мемич (Срб) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Алмир Мемич (Срб) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Алмир Мемич (Срб) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Джамбулат Бижамов (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джамбулат Бижамов (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джамбулат Бижамов (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джамбулат Бижамов (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джамбулат Бижамов (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джамбулат Бижамов (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Алмир Мемич (Срб) – Джамбулат Бижамов (Рос) 25.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Алмир Мемич (Срб) и Джамбулат Бижамов (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Алмир Мемич (Срб) и Джамбулат Бижамов (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Алмир Мемич (Срб) и Джамбулат Бижамов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Алмир Мемич (Срб) и Джамбулат Бижамов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Алмир Мемич (Срб) и Джамбулат Бижамов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Алмир Мемич (Срб) — Джамбулат Бижамов (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Алмир Мемич (Срб) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Алмир Мемич (Срб) в данный момент сильнее, нежели Джамбулат Бижамов (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Алмир Мемич (Срб)

Как бы Алмир Мемич (Срб) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Алмир Мемич (Срб) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Алмир Мемич (Срб) дрался на ринге только с представителями своей страны. Алмир Мемич (Срб) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Алмир Мемич (Срб) совершенно не работает над собственной защитой.

Джамбулат Бижамов (Рос)

Никаких высот Джамбулат Бижамов (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Джамбулат Бижамов (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Джамбулат Бижамов (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Джамбулат Бижамов (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Алмир Мемич (Срб) — Джамбулат Бижамов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25-го апреля

На титульный бой Алмир Мемич (Срб) — Джамбулат Бижамов (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Алмир Мемич (Срб) — Джамбулат Бижамов (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джамбулат Бижамов (Рос) выиграет нокаутом.

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