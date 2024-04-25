«Аюб Гадфа (Исп)» – «Джордан Эрнандес (Бгр)». 25.04.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 25-го апреля 2024 года должен состояться бой Аюб Гадфа (Исп) — Джордан Эрнандес (Бгр), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Аюб Гадфа (Исп) и Джордан Эрнандес (Бгр) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 21:00 по московскому времени Аюб Гадфа (Исп) и Джордан Эрнандес (Бгр) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 25-го апреля 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Аюб Гадфа (Исп) и Джордан Эрнандес (Бгр) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Аюб Гадфа (Исп).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аюб Гадфа (Исп) — Джордан Эрнандес (Бгр):

победа Аюб Гадфа (Исп) – 0, ничья – 0, победа Джордан Эрнандес (Бгр) – 0

Прогноз на матч Аюб Гадфа (Исп) – Джордан Эрнандес (Бгр) Чемпионат Европы, титульный бой, 25-го апреля 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Аюб Гадфа (Исп) не очень выгодно, а вот Джордан Эрнандес (Бгр) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Аюб Гадфа (Исп) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Аюб Гадфа (Исп) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Аюб Гадфа (Исп) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Аюб Гадфа (Исп) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Аюб Гадфа (Исп) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Джордан Эрнандес (Бгр) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джордан Эрнандес (Бгр) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джордан Эрнандес (Бгр) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джордан Эрнандес (Бгр) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джордан Эрнандес (Бгр) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Аюб Гадфа (Исп) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Аюб Гадфа (Исп) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Аюб Гадфа (Исп) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Аюб Гадфа (Исп) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Аюб Гадфа (Исп) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Аюб Гадфа (Исп) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Джордан Эрнандес (Бгр) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джордан Эрнандес (Бгр) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джордан Эрнандес (Бгр) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джордан Эрнандес (Бгр) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Аюб Гадфа (Исп) – Джордан Эрнандес (Бгр) 25.04.24

Появление на ринге таких бойцов, как Аюб Гадфа (Исп) и Джордан Эрнандес (Бгр) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Аюб Гадфа (Исп) и Джордан Эрнандес (Бгр). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Аюб Гадфа (Исп) и Джордан Эрнандес (Бгр) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Аюб Гадфа (Исп) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джордан Эрнандес (Бгр) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Аюб Гадфа (Исп) будет намного сильнее, чем Джордан Эрнандес (Бгр), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Аюб Гадфа (Исп) и Джордан Эрнандес (Бгр), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джордан Эрнандес (Бгр) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Аюб Гадфа (Исп)

Аюб Гадфа (Исп) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Аюб Гадфа (Исп) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Аюб Гадфа (Исп) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Аюб Гадфа (Исп) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Аюб Гадфа (Исп) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Джордан Эрнандес (Бгр)

В своей карьере Джордан Эрнандес (Бгр) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Джордан Эрнандес (Бгр) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Джордан Эрнандес (Бгр) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Джордан Эрнандес (Бгр) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Аюб Гадфа (Исп) — Джордан Эрнандес (Бгр). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Европы 25-го апреля 2024 года

В этом поединке Аюб Гадфа (Исп) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Джордан Эрнандес (Бгр), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Аюб Гадфа (Исп) — Джордан Эрнандес (Бгр) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Аюб Гадфа (Исп) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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