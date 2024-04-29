«Ян Чи Ен (Кор)» – «Кадзума Курамото (Япо)». 29.04.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ян Чи Ен (Кор) проведет 29 апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кадзума Курамото (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 10:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Ян Чи Ен (Кор) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29 апреля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Кадзума Курамото (Япо), так что вряд ли в 10:40 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ян Чи Ен (Кор) — Кадзума Курамото (Япо):

победа Ян Чи Ен (Кор) – 1.417, ничья – 55, победа Кадзума Курамото (Япо) – 2.88

Прогноз на матч Ян Чи Ен (Кор) – Кадзума Курамото (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29 апреля :

По коэффициенту 1.417 ставить на то, что выиграет Ян Чи Ен (Кор) не очень выгодно, а вот Кадзума Курамото (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.88.

История личных встреч

В свои 32 года Ян Чи Ен (Кор) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ян Чи Ен (Кор) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ян Чи Ен (Кор) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ян Чи Ен (Кор) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ян Чи Ен (Кор) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Кадзума Курамото (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Кадзума Курамото (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Кадзума Курамото (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Кадзума Курамото (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Кадзума Курамото (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Ян Чи Ен (Кор) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ян Чи Ен (Кор) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ян Чи Ен (Кор) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ян Чи Ен (Кор) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ян Чи Ен (Кор) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ян Чи Ен (Кор) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Кадзума Курамото (Япо) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кадзума Курамото (Япо) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кадзума Курамото (Япо) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кадзума Курамото (Япо) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кадзума Курамото (Япо) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кадзума Курамото (Япо) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кадзума Курамото (Япо) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Ян Чи Ен (Кор) – Кадзума Курамото (Япо) 29.04.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ян Чи Ен (Кор) и Кадзума Курамото (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ян Чи Ен (Кор) и Кадзума Курамото (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Ян Чи Ен (Кор) и Кадзума Курамото (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Ян Чи Ен (Кор) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Кадзума Курамото (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ян Чи Ен (Кор) и Кадзума Курамото (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ян Чи Ен (Кор) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Ян Чи Ен (Кор) в данный момент сильнее, нежели Кадзума Курамото (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ян Чи Ен (Кор)

Так как Ян Чи Ен (Кор) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Ян Чи Ен (Кор) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Ян Чи Ен (Кор) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Ян Чи Ен (Кор) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Кадзума Курамото (Япо)

На данный момент Кадзума Курамото (Япо) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Кадзума Курамото (Япо) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Кадзума Курамото (Япо) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Кадзума Курамото (Япо) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Кадзума Курамото (Япо) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Ян Чи Ен (Кор) — Кадзума Курамото (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29 апреля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Ян Чи Ен (Кор) — Кадзума Курамото (Япо) собираются ставить на то, что сильнее будет Ян Чи Ен (Кор), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ян Чи Ен (Кор) и Кадзума Курамото (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ян Чи Ен (Кор) выиграет с помощью нокаута.

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