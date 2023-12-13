Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй: хозяева сыграют в свой баскетбол

Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй (01-го мая 2024 года), ставки и коэффициенты

01-го мая 2024 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро примет соперника по национальному первенству Жужуй.



01-го мая 2024 года состоится баскетбольный матч Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро – Жужуй, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 04:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Жужуй. Данный поединок будет сыгран 01-го мая 2024 года, а по московскому времени его начало состоится в 04:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Жужуй лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро

В этом сезоне баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро вообще лидирует в чемпионате.



Жужуй

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Жужуй понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Жужуй выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Жужуй сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй, который организаторы собираются провести 01-го мая 2024 года. По московскому времени начало данной игры будет в 04:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро.



Прогноз и ставка на матч Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй 01-го мая 2024 года

Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Жужуй

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Жужуй становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Жужуй уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Жужуй сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй Прогнозы от БК «БалтБет»

На 01-го мая 2024 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй: хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Жужуй все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Жужуй также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Жужуй продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро — Жужуй. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Николас Авелланеда де Сантьяго дел Естеро практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Жужуй сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Жужуй идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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