Фрэзьер Ренгифо — Матео Баррейрос Рейес. Прогноз, ставки на матч. ITF (01.05.24)

01.05.2024 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Фрэзьер Ренгифо , а противостоять в этом поединке будет Матео Баррейрос Рейес.



Так как теннисный поединок Фрэзьер Ренгифо — Матео Баррейрос Рейес пройдет уже 01.05.2024, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 18:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Фрэзьер Ренгифо на тот момент намного сильнее, нежели Матео Баррейрос Рейес.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фрэзьер Ренгифо — Матео Баррейрос Рейес:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 01.05.2024, ведь именно в этот день на корте встречаются Фрэзьер Ренгифо и Матео Баррейрос Рейес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 18:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Фрэзьер Ренгифо имеет на своем счету три победы, Матео Баррейрос Рейес может похвастаться четырьмя.

Фрэзьер Ренгифо

Этот турнир Фрэзьер Ренгифо проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Фрэзьер Ренгифо может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Фрэзьер Ренгифо однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Фрэзьер Ренгифо имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Фрэзьер Ренгифо левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Фрэзьер Ренгифо хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Матео Баррейрос Рейес

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Матео Баррейрос Рейес в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Матео Баррейрос Рейес уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Матео Баррейрос Рейес уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Матео Баррейрос Рейес обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Фрэзьер Ренгифо и Матео Баррейрос Рейес. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Фрэзьер Ренгифо и Матео Баррейрос Рейес в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Фрэзьер Ренгифо и Матео Баррейрос Рейес имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Фрэзьер Ренгифо — Матео Баррейрос Рейес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.05.24)

Фрэзьер Ренгифо

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Фрэзьер Ренгифо, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Фрэзьер Ренгифо уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Фрэзьер Ренгифо старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Фрэзьер Ренгифо, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Фрэзьер Ренгифо не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Фрэзьер Ренгифо все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Фрэзьер Ренгифо точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Матео Баррейрос Рейес

Матео Баррейрос Рейес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Матео Баррейрос Рейес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Матео Баррейрос Рейес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Матео Баррейрос Рейес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Матео Баррейрос Рейес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Фрэзьер Ренгифо — Матео Баррейрос Рейес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Фрэзьер Ренгифо и Матео Баррейрос Рейес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Фрэзьер Ренгифо и Матео Баррейрос Рейес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Фрэзьер Ренгифо и Матео Баррейрос Рейес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Фрэзьер Ренгифо и Матео Баррейрос Рейес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Фрэзьер Ренгифо — Матео Баррейрос Рейес: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Фрэзьер Ренгифо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Фрэзьер Ренгифо и Матео Баррейрос Рейес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Матео Баррейрос Рейес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Фрэзьер Ренгифо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Матео Баррейрос Рейес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Фрэзьер Ренгифо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фрэзьер Ренгифо — Матео Баррейрос Рейес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Фрэзьер Ренгифо и Матео Баррейрос Рейес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Фрэзьер Ренгифо и Матео Баррейрос Рейес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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