Р-Лайн Санкт-Петербург — Газпром ПХГ Санкт-Петербург. Прогноз, ставки на матч. Невская Баскетбольная Лига (16.03.20)

16-го марта в 21:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Невская Баскетбольная Лига, в котором на своей площадке местный клуб Р-Лайн Санкт-Петербург примет соперника по национальному первенству Газпром ПХГ Санкт-Петербург.



В 21:40 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Р-Лайн Санкт-Петербург – Газпром ПХГ Санкт-Петербург. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Р-Лайн Санкт-Петербург — Газпром ПХГ Санкт-Петербург. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 21:40 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Р-Лайн Санкт-Петербург — Газпром ПХГ Санкт-Петербург. Матч назначен на 16-го марта, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Р-Лайн Санкт-Петербург

Баскетбольный клуб Р-Лайн Санкт-Петербург в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Р-Лайн Санкт-Петербург проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Газпром ПХГ Санкт-Петербург

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Газпром ПХГ Санкт-Петербург травмированы только игроки глубокого резерва.

Р-Лайн Санкт-Петербург — Газпром ПХГ Санкт-Петербург. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Р-Лайн Санкт-Петербург свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 16-го марта. На этот раз соперником хозяев будет Газпром ПХГ Санкт-Петербург, так что в 21:40 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Р-Лайн Санкт-Петербург. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Р-Лайн Санкт-Петербург — Газпром ПХГ Санкт-Петербург. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.03.20)

Р-Лайн Санкт-Петербург

В этом сезоне баскетбольный клуб Р-Лайн Санкт-Петербург и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Р-Лайн Санкт-Петербург играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Газпром ПХГ Санкт-Петербург

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Газпром ПХГ Санкт-Петербург сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Р-Лайн Санкт-Петербург — Газпром ПХГ Санкт-Петербург Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Р-Лайн Санкт-Петербург — Газпром ПХГ Санкт-Петербург, который должен пройти 16-го марта в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 21:40 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Р-Лайн Санкт-Петербург в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Р-Лайн Санкт-Петербург — Газпром ПХГ Санкт-Петербург: в ожидании «трёхочковых бросков»

Баскетбольный клуб Р-Лайн Санкт-Петербург очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Р-Лайн Санкт-Петербург очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Газпром ПХГ Санкт-Петербург показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Р-Лайн Санкт-Петербург — Газпром ПХГ Санкт-Петербург. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Р-Лайн Санкт-Петербург просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Р-Лайн Санкт-Петербург совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Р-Лайн Санкт-Петербург выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Газпром ПХГ Санкт-Петербург не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Газпром ПХГ Санкт-Петербург уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Газпром ПХГ Санкт-Петербург очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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