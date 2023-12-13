Харрисон Адамс — Сальвадор Прайс: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз и ставка на матч Харрисон Адамс — Сальвадор Прайс 02 мая

02 мая в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Харрисон Адамс , а противостоять в этом поединке будет Сальвадор Прайс.



02 мая пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Харрисон Адамс и Сальвадор Прайс. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 22:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Харрисон Адамс может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Харрисон Адамс — Сальвадор Прайс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 02 мая откроет его противостояние Харрисон Адамс — Сальвадор Прайс. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:30 по МСК, то есть до начала игры. Харрисон Адамс и Сальвадор Прайс отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сальвадор Прайс может гордиться семью победами, а вот Харрисон Адамс имеет только пять выигранных встреч.

Харрисон Адамс

На данный момент Харрисон Адамс является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Харрисон Адамс однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Харрисон Адамс демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Харрисон Адамс хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Харрисон Адамс часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Сальвадор Прайс

На этом турнире Сальвадор Прайс играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Сальвадор Прайс все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Сальвадор Прайс не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Сальвадор Прайс уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Сальвадор Прайс на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Сальвадор Прайс пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Харрисон Адамс — Сальвадор Прайс 02 мая

Харрисон Адамс

На данном турнире Харрисон Адамс выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Харрисон Адамс выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Харрисон Адамс допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Харрисон Адамс особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Харрисон Адамс, это умение играть на травяных кортах.

Сальвадор Прайс

На этом турнире Сальвадор Прайс играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Сальвадор Прайс надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Сальвадор Прайс находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Сальвадор Прайс считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Харрисон Адамс — Сальвадор Прайс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Харрисон Адамс и Сальвадор Прайс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Харрисон Адамс и Сальвадор Прайс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Харрисон Адамс и Сальвадор Прайс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Харрисон Адамс и Сальвадор Прайс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Харрисон Адамс — Сальвадор Прайс: кто пройдет в следующий раунд?

Харрисон Адамс и Сальвадор Прайс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Харрисон Адамс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сальвадор Прайс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Харрисон Адамс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сальвадор Прайс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Харрисон Адамс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сальвадор Прайс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Харрисон Адамс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Харрисон Адамс — Сальвадор Прайс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Харрисон Адамс и Сальвадор Прайс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Харрисон Адамс и Сальвадор Прайс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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