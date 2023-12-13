«Синсамут Клинми (Таи)» – «Дмитрий Меншиков (Рос)». 04.05.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 04.05.2024 состоится интересный поединок Синсамут Клинми (Таи) — Дмитрий Меншиков (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 03:00 по московскому времени Синсамут Клинми (Таи) и Дмитрий Меншиков (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 04.05.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Синсамут Клинми (Таи) и Дмитрий Меншиков (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Синсамут Клинми (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Синсамут Клинми (Таи) — Дмитрий Меншиков (Рос):

победа Синсамут Клинми (Таи) – 0, ничья – 0, победа Дмитрий Меншиков (Рос) – 0

Прогноз на матч Синсамут Клинми (Таи) – Дмитрий Меншиков (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04.05.2024 :

Букмекерские конторы на бой Синсамут Клинми (Таи) — Дмитрий Меншиков (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Синсамут Клинми (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Синсамут Клинми (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Синсамут Клинми (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Синсамут Клинми (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Дмитрий Меншиков (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Дмитрий Меншиков (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Дмитрий Меншиков (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Дмитрий Меншиков (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Дмитрий Меншиков (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Синсамут Клинми (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Синсамут Клинми (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Синсамут Клинми (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Синсамут Клинми (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Синсамут Клинми (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Синсамут Клинми (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Дмитрий Меншиков (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Дмитрий Меншиков (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Дмитрий Меншиков (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Дмитрий Меншиков (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Дмитрий Меншиков (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Дмитрий Меншиков (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Синсамут Клинми (Таи) – Дмитрий Меншиков (Рос) 04.05.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Синсамут Клинми (Таи) и Дмитрий Меншиков (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Синсамут Клинми (Таи) и Дмитрий Меншиков (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Синсамут Клинми (Таи) и Дмитрий Меншиков (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Синсамут Клинми (Таи) и Дмитрий Меншиков (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Синсамут Клинми (Таи) — Дмитрий Меншиков (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Дмитрий Меншиков (Рос) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Синсамут Клинми (Таи) в данный момент сильнее, нежели Дмитрий Меншиков (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Синсамут Клинми (Таи)

Несмотря на то, что Синсамут Клинми (Таи) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Синсамут Клинми (Таи) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Синсамут Клинми (Таи) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Синсамут Клинми (Таи) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Дмитрий Меншиков (Рос)

На данный момент Дмитрий Меншиков (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Дмитрий Меншиков (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Дмитрий Меншиков (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Дмитрий Меншиков (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Дмитрий Меншиков (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Синсамут Клинми (Таи) — Дмитрий Меншиков (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04.05.2024

Вряд ли Синсамут Клинми (Таи) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Дмитрий Меншиков (Рос), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

В этом бою Синсамут Клинми (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Дмитрий Меншиков (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://rockaluga.ru/cat2-1068267-albireks-niigata-hirosima-prognoz-specialista-na-match-03-05-24/

http://evolvegame.ru/cat3-799458-futuroza-triest-zhen-kosta-masnaga-zhen-prognoz-professionala-na-basketbol-02-05-24/