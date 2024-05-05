«Морис Абеви (Швц)» – «Липен Чжан (Кит)». 05.05.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 05.05.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Морис Абеви (Швц) — Липен Чжан (Кит). На ринге его участники появятся в 05:20 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Морис Абеви (Швц) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 05:20 по московскому времени Морис Абеви (Швц) и Липен Чжан (Кит) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 05.05.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Морис Абеви (Швц) и Липен Чжан (Кит) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Морис Абеви (Швц).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Морис Абеви (Швц) — Липен Чжан (Кит):

победа Морис Абеви (Швц) – 0, ничья – 0, победа Липен Чжан (Кит) – 0

Прогноз на матч Морис Абеви (Швц) – Липен Чжан (Кит) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05.05.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Морис Абеви (Швц) станет победителем боя. Если выиграет Липен Чжан (Кит), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Морис Абеви (Швц) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Морис Абеви (Швц) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Морис Абеви (Швц) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Морис Абеви (Швц) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Липен Чжан (Кит) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Липен Чжан (Кит) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Липен Чжан (Кит) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Липен Чжан (Кит) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Липен Чжан (Кит) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Морис Абеви (Швц) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Морис Абеви (Швц) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Морис Абеви (Швц) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Морис Абеви (Швц) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Морис Абеви (Швц) валится с ног. К тому же, Морис Абеви (Швц) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Морис Абеви (Швц) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Липен Чжан (Кит) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Липен Чжан (Кит) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Липен Чжан (Кит) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Липен Чжан (Кит) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Морис Абеви (Швц) – Липен Чжан (Кит) 05.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Морис Абеви (Швц) и Липен Чжан (Кит) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Морис Абеви (Швц) и Липен Чжан (Кит). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Морис Абеви (Швц) и Липен Чжан (Кит) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Морис Абеви (Швц) и Липен Чжан (Кит) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Морис Абеви (Швц) и Липен Чжан (Кит) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Морис Абеви (Швц) — Липен Чжан (Кит) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Липен Чжан (Кит) выиграет нокаутом.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Морис Абеви (Швц) и Липен Чжан (Кит), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Липен Чжан (Кит) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Морис Абеви (Швц)

Хотя Морис Абеви (Швц) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Морис Абеви (Швц) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Морис Абеви (Швц) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Морис Абеви (Швц) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Морис Абеви (Швц) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Липен Чжан (Кит)

В своей карьере Липен Чжан (Кит) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Липен Чжан (Кит) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Липен Чжан (Кит) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Липен Чжан (Кит) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Морис Абеви (Швц) — Липен Чжан (Кит). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05.05.2024

В настоящее время Морис Абеви (Швц) и Липен Чжан (Кит) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Морис Абеви (Швц) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Морис Абеви (Швц) и Липен Чжан (Кит) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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