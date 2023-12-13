Визенфельд/Золдакова — Касцино/Моннет. Прогноз, ставки на матч. ITF (07.05.24)

07 мая в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Визенфельд/Золдакова , а противостоять в этом поединке будет Касцино/Моннет.



Визенфельд/Золдакова сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 07 мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Касцино/Моннет. По Москве данный поединок начнется в 15:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Касцино/Моннет, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Визенфельд/Золдакова — Касцино/Моннет. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 07 мая, так что в разделе тенниса можно найти поединок Визенфельд/Золдакова — Касцино/Моннет. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 15:00 по Москве, пока не начался поединок. Визенфельд/Золдакова и Касцино/Моннет еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Визенфельд/Золдакова

В этом сезоне Визенфельд/Золдакова показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Визенфельд/Золдакова играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Визенфельд/Золдакова умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Визенфельд/Золдакова и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Визенфельд/Золдакова будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Визенфельд/Золдакова чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Касцино/Моннет

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Касцино/Моннет в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Касцино/Моннет уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Касцино/Моннет уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Касцино/Моннет обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч Визенфельд/Золдакова — Касцино/Моннет

Длительное время Визенфельд/Золдакова и Касцино/Моннет не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Визенфельд/Золдакова и Касцино/Моннет. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Визенфельд/Золдакова — Касцино/Моннет 07 мая

Визенфельд/Золдакова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Визенфельд/Золдакова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Визенфельд/Золдакова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Визенфельд/Золдакова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Визенфельд/Золдакова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Визенфельд/Золдакова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Визенфельд/Золдакова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Визенфельд/Золдакова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Касцино/Моннет

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Касцино/Моннет хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Касцино/Моннет никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Касцино/Моннет сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Касцино/Моннет всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Визенфельд/Золдакова — Касцино/Моннет Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Визенфельд/Золдакова и Касцино/Моннет, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Визенфельд/Золдакова и Касцино/Моннет играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Визенфельд/Золдакова, и Касцино/Моннет неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Визенфельд/Золдакова — Касцино/Моннет: кто пройдет в следующий раунд?

Визенфельд/Золдакова и Касцино/Моннет которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Визенфельд/Золдакова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Касцино/Моннет хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Визенфельд/Золдакова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Касцино/Моннет умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Визенфельд/Золдакова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Касцино/Моннет вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Визенфельд/Золдакова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Визенфельд/Золдакова — Касцино/Моннет. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Визенфельд/Золдакова и Касцино/Моннет букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Визенфельд/Золдакова и Касцино/Моннет проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-802325-prognoz-na-match-saritasturker-dolzhenkovtyukaev-07-05-24/