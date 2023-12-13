Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Акаша Урхобо. Прогноз, ставки на матч (07.05.24)

07 мая в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Шривалли Рашмикаа Бхамидипати , а противостоять в этом поединке будет Акаша Урхобо.



Теннисное противостояние Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Акаша Урхобо пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 07 мая. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 17:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Шривалли Рашмикаа Бхамидипати является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Акаша Урхобо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Акаша Урхобо. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Шривалли Рашмикаа Бхамидипати имеет на своем счету три победы, Акаша Урхобо может похвастаться четырьмя.

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Пока Шривалли Рашмикаа Бхамидипати не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Шривалли Рашмикаа Бхамидипати будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Шривалли Рашмикаа Бхамидипати довольно неплохо играет на данном покрытии.



Акаша Урхобо

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Акаша Урхобов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Акаша Урхобо играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Акаша Урхобо держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Акаша Урхобо демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Акаша Урхобо находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Акаша Урхобо

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Акаша Урхобо уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Акаша Урхобо (07 мая), ставки и коэффициенты

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

К данному турниру Шривалли Рашмикаа Бхамидипати подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Шривалли Рашмикаа Бхамидипати демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Акаша Урхобо

В этом сезоне Акаша Урхобо не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Акаша Урхобо сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Акаша Урхобо допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Акаша Урхобо допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Акаша Урхобо демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Акаша Урхобо Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Акаша Урхобо, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Акаша Урхобо играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Шривалли Рашмикаа Бхамидипати, и Акаша Урхобо неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Акаша Урхобо: погода помешает показать хороший теннис

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Акаша Урхобо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Акаша Урхобо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Акаша Урхобо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Шривалли Рашмикаа Бхамидипати довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Акаша Урхобо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Шривалли Рашмикаа Бхамидипати.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шривалли Рашмикаа Бхамидипати — Акаша Урхобо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и Акаша Урхобо. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Шривалли Рашмикаа Бхамидипати и для Акаша Урхобо, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-802500-prognoz-na-match-aleksandr-lyuboevich-shendrit-deari-ot-eksperta-07-05-24/