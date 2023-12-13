Габриэле Пирайно — Тристан Бойер. Прогноз, ставки на матч(09.05.24)

Прогноз и ставка на матч Габриэле Пирайно — Тристан Бойер 09 мая

09 мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Габриэле Пирайно , а противостоять в этом поединке будет Тристан Бойер.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Габриэле Пирайно — Тристан Бойер можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 09 мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Габриэле Пирайно и Тристан Бойер еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Габриэле Пирайно — Тристан Бойер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

09 мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Габриэле Пирайно — Тристан Бойер. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Тристан Бойер, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Тристан Бойер выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Габриэле Пирайно

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Габриэле Пирайно находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Габриэле Пирайно является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Габриэле Пирайно умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Габриэле Пирайно обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Габриэле Пирайно может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Тристан Бойер

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Тристан Бойерв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Тристан Бойер играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Тристан Бойер держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Тристан Бойер демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Тристан Бойер находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Габриэле Пирайно — Тристан Бойер. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Габриэле Пирайно и Тристан Бойер впервые будут встречаться между собой. Если Габриэле Пирайно уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Тристан Бойер пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Габриэле Пирайно демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Габриэле Пирайно – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Габриэле Пирайно — Тристан Бойер. Прогноз, ставки на матч(09.05.24)

Габриэле Пирайно

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Габриэле Пирайно проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Габриэле Пирайно в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Габриэле Пирайно больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Габриэле Пирайно уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Тристан Бойер

Этот сезон Тристан Бойер проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Тристан Бойер снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Тристан Бойер слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Тристан Бойер допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Габриэле Пирайно — Тристан Бойер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Габриэле Пирайно и Тристан Бойер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Габриэле Пирайно и Тристан Бойер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Габриэле Пирайно и Тристан Бойер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Габриэле Пирайно и Тристан Бойер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Габриэле Пирайно — Тристан Бойер: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Габриэле Пирайно имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Габриэле Пирайно и Тристан Бойер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Тристан Бойер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Габриэле Пирайно превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Тристан Бойер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Габриэле Пирайно гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Габриэле Пирайно — Тристан Бойер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Габриэле Пирайно и Тристан Бойер.



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