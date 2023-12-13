«Чабакаев Сор Канчанчай (Таи)» – «Лукнам Кор Хомклеу (Таи)». 10.05.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10-го мая 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) — Лукнам Кор Хомклеу (Таи). На ринге его участники появятся в 17:25 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 10-го мая 2024 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) — Лукнам Кор Хомклеу (Таи). По Москве начало данного поединка будет в 17:25, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) — Лукнам Кор Хомклеу (Таи):

победа Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Лукнам Кор Хомклеу (Таи) – 0

Прогноз на матч Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) – Лукнам Кор Хомклеу (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го мая 2024 года :

Букмекерские конторы на бой Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) — Лукнам Кор Хомклеу (Таи) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Лукнам Кор Хомклеу (Таи) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Лукнам Кор Хомклеу (Таи) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Лукнам Кор Хомклеу (Таи) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Лукнам Кор Хомклеу (Таи) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Лукнам Кор Хомклеу (Таи) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Лукнам Кор Хомклеу (Таи) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Лукнам Кор Хомклеу (Таи) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Лукнам Кор Хомклеу (Таи) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Лукнам Кор Хомклеу (Таи) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) – Лукнам Кор Хомклеу (Таи) 10.05.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) и Лукнам Кор Хомклеу (Таи) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) и Лукнам Кор Хомклеу (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Лукнам Кор Хомклеу (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Лукнам Кор Хомклеу (Таи) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) — Лукнам Кор Хомклеу (Таи) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Лукнам Кор Хомклеу (Таи), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Чабакаев Сор Канчанчай (Таи)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Лукнам Кор Хомклеу (Таи)

Прошлый бой Лукнам Кор Хомклеу (Таи) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Лукнам Кор Хомклеу (Таи) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Лукнам Кор Хомклеу (Таи) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Лукнам Кор Хомклеу (Таи) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) — Лукнам Кор Хомклеу (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го мая 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) сейчас намного сильнее, чем Лукнам Кор Хомклеу (Таи), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Чабакаев Сор Канчанчай (Таи) легко справится с таким соперником, как Лукнам Кор Хомклеу (Таи). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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