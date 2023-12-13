Кассо/Родригес-Пейс — Марреро Курбело/ОХойсин. Прогноз, ставки на матч(09.05.24)

Кассо/Родригес-Пейс — Марреро Курбело/ОХойсин (09-го мая), ставки и коэффициенты

09-го мая в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кассо/Родригес-Пейс , а противостоять в этом поединке будет Марреро Курбело/ОХойсин.



В 22:00 по Москве Кассо/Родригес-Пейс и Марреро Курбело/ОХойсин выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 09-го мая. Единственный раз Кассо/Родригес-Пейс и Марреро Курбело/ОХойсин встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Кассо/Родригес-Пейс сейчас считается фаворитом.



Кассо/Родригес-Пейс — Марреро Курбело/ОХойсин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 09-го мая осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Кассо/Родригес-Пейс — Марреро Курбело/ОХойсин вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Кассо/Родригес-Пейс и Марреро Курбело/ОХойсин не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 22:00 по МСК.

Кассо/Родригес-Пейс

Болельщики ожидали, что на этом турнире Кассо/Родригес-Пейс продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Кассо/Родригес-Пейс в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Кассо/Родригес-Пейс сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Кассо/Родригес-Пейс немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Марреро Курбело/ОХойсин

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Марреро Курбело/ОХойсин на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Марреро Курбело/ОХойсин демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Марреро Курбело/ОХойсин имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Марреро Курбело/ОХойсин намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Марреро Курбело/ОХойсин не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Марреро Курбело/ОХойсин будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Марреро Курбело/ОХойсин и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Марреро Курбело/ОХойсин умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Кассо/Родригес-Пейс» — «Марреро Курбело/ОХойсин»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Кассо/Родригес-Пейс и Марреро Курбело/ОХойсин. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Кассо/Родригес-Пейс и Марреро Курбело/ОХойсин в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Кассо/Родригес-Пейс и Марреро Курбело/ОХойсин имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Кассо/Родригес-Пейс — Марреро Курбело/ОХойсин. Прогноз, ставки на матч(09.05.24)

Кассо/Родригес-Пейс

К данному турниру Кассо/Родригес-Пейс подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Кассо/Родригес-Пейс находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Кассо/Родригес-Пейс не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Кассо/Родригес-Пейс старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Кассо/Родригес-Пейс демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Марреро Курбело/ОХойсин

На этом турнире Марреро Курбело/ОХойсин играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Марреро Курбело/ОХойсин надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Марреро Курбело/ОХойсин находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Марреро Курбело/ОХойсин считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Кассо/Родригес-Пейс — Марреро Курбело/ОХойсин Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кассо/Родригес-Пейс и Марреро Курбело/ОХойсин. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кассо/Родригес-Пейс и Марреро Курбело/ОХойсин встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кассо/Родригес-Пейс и Марреро Курбело/ОХойсин довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кассо/Родригес-Пейс и Марреро Курбело/ОХойсин подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кассо/Родригес-Пейс — Марреро Курбело/ОХойсин: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Кассо/Родригес-Пейс и Марреро Курбело/ОХойсин, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Кассо/Родригес-Пейс сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Марреро Курбело/ОХойсин имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Кассо/Родригес-Пейс – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Кассо/Родригес-Пейс и Марреро Курбело/ОХойсин на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кассо/Родригес-Пейс — Марреро Курбело/ОХойсин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Кассо/Родригес-Пейс и Марреро Курбело/ОХойсин, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-803950-yovana-gruich-galena-krastenova-prognoz-professionala-na-match-09-05-24/