«Элиэзер Кубанза (Д.Кнг)» – «Карим Рабей (Фра)». 11.05.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11.05.2024 состоится интересный поединок Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) — Карим Рабей (Фра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 16:25 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 11.05.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) — Карим Рабей (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 16:25, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) — Карим Рабей (Фра):

победа Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) – 0, ничья – 0, победа Карим Рабей (Фра) – 0

Прогноз на матч Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) – Карим Рабей (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11.05.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) не очень выгодно, а вот Карим Рабей (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Карим Рабей (Фра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Карим Рабей (Фра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Карим Рабей (Фра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Карим Рабей (Фра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Карим Рабей (Фра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Карим Рабей (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Карим Рабей (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Карим Рабей (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Карим Рабей (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Карим Рабей (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) – Карим Рабей (Фра) 11.05.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) и Карим Рабей (Фра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) и Карим Рабей (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Карим Рабей (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) будет намного сильнее, чем Карим Рабей (Фра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) и Карим Рабей (Фра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Карим Рабей (Фра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Элиэзер Кубанза (Д.Кнг)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Карим Рабей (Фра)

Прошлый бой Карим Рабей (Фра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Карим Рабей (Фра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Карим Рабей (Фра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Карим Рабей (Фра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) — Карим Рабей (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11.05.2024

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) — Карим Рабей (Фра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Элиэзер Кубанза (Д.Кнг) легко справится с таким соперником, как Карим Рабей (Фра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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