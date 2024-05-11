«Мозес Джолли (Уэл)» – «Амин Бучетта (Бел)». 11.05.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Мозес Джолли (Уэл) — Амин Бучетта (Бел) на 11 мая, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Мозес Джолли (Уэл) и Амин Бучетта (Бел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:30.

До 11 мая осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Мозес Джолли (Уэл) — Амин Бучетта (Бел). Это будет продолжаться вплоть до 19:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мозес Джолли (Уэл) — Амин Бучетта (Бел):

победа Мозес Джолли (Уэл) – 0, ничья – 0, победа Амин Бучетта (Бел) – 0

Прогноз на матч Мозес Джолли (Уэл) – Амин Бучетта (Бел) Бои, титульный бой, 11 мая :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Мозес Джолли (Уэл) станет победителем боя. Если выиграет Амин Бучетта (Бел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мозес Джолли (Уэл) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мозес Джолли (Уэл) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мозес Джолли (Уэл) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мозес Джолли (Уэл) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мозес Джолли (Уэл) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мозес Джолли (Уэл) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Амин Бучетта (Бел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Амин Бучетта (Бел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Амин Бучетта (Бел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Амин Бучетта (Бел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Амин Бучетта (Бел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Мозес Джолли (Уэл) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Мозес Джолли (Уэл) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Мозес Джолли (Уэл) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Мозес Джолли (Уэл) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Мозес Джолли (Уэл) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Мозес Джолли (Уэл) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Амин Бучетта (Бел) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Амин Бучетта (Бел) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Амин Бучетта (Бел) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Амин Бучетта (Бел) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Амин Бучетта (Бел) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Амин Бучетта (Бел) должен задуматься о своей обороне.

Мозес Джолли (Уэл) – Амин Бучетта (Бел) 11.05.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мозес Джолли (Уэл) и Амин Бучетта (Бел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Мозес Джолли (Уэл) и Амин Бучетта (Бел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Мозес Джолли (Уэл) и Амин Бучетта (Бел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Мозес Джолли (Уэл) и Амин Бучетта (Бел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Мозес Джолли (Уэл) и Амин Бучетта (Бел) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Мозес Джолли (Уэл) и Амин Бучетта (Бел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Амин Бучетта (Бел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Мозес Джолли (Уэл)

Несмотря на то, что Мозес Джолли (Уэл) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Мозес Джолли (Уэл) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Мозес Джолли (Уэл) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Мозес Джолли (Уэл) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Амин Бучетта (Бел)

На данный момент Амин Бучетта (Бел) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Амин Бучетта (Бел) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Амин Бучетта (Бел) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Амин Бучетта (Бел) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Амин Бучетта (Бел) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Мозес Джолли (Уэл) — Амин Бучетта (Бел). Прогноз и ставки на матч. Бои 11 мая

Вряд ли Мозес Джолли (Уэл) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Амин Бучетта (Бел), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мозес Джолли (Уэл) и Амин Бучетта (Бел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мозес Джолли (Уэл) выиграет с помощью нокаута.

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