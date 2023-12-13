Мейша Кендалл-Уозли — Миа Савельич. Прогноз, ставки на матч. ITF (14.05.24)

14 мая в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мейша Кендалл-Уозли , а противостоять в этом поединке будет Миа Савельич.



Так как теннисный поединок Мейша Кендалл-Уозли — Миа Савельич пройдет уже 14 мая, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 16:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Мейша Кендалл-Уозли на тот момент намного сильнее, нежели Миа Савельич.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мейша Кендалл-Уозли — Миа Савельич:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 14 мая встречаются Мейша Кендалл-Уозли и Миа Савельич. Начало поединка запланировано на 16:30 по МСК. Мейша Кендалл-Уозли является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Мейша Кендалл-Уозли

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Мейша Кендалл-Уозли находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Мейша Кендалл-Уозли является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Мейша Кендалл-Уозли умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Мейша Кендалл-Уозли обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Мейша Кендалл-Уозли может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Миа Савельич

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Миа Савельич на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Миа Савельич демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Миа Савельич имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Миа Савельич намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Миа Савельич не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Миа Савельич будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Миа Савельич и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Миа Савельич умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Мейша Кендалл-Уозли — Миа Савельич

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Мейша Кендалл-Уозли — Миа Савельич. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.05.24)

Мейша Кендалл-Уозли

На данный момент Мейша Кендалл-Уозли занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Мейша Кендалл-Уозли снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Мейша Кендалл-Уозли не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Мейша Кендалл-Уозли не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Миа Савельич

В этом сезоне Миа Савельич не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Миа Савельич сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Миа Савельич допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Миа Савельич допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Миа Савельич демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Мейша Кендалл-Уозли — Миа Савельич Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мейша Кендалл-Уозли и Миа Савельич, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мейша Кендалл-Уозли и Миа Савельич играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мейша Кендалл-Уозли, и Миа Савельич неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мейша Кендалл-Уозли — Миа Савельич: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мейша Кендалл-Уозли и Миа Савельич которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мейша Кендалл-Уозли имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Миа Савельич хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мейша Кендалл-Уозли. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Миа Савельич умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мейша Кендалл-Уозли довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Миа Савельич вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мейша Кендалл-Уозли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мейша Кендалл-Уозли — Миа Савельич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Мейша Кендалл-Уозли и Миа Савельич. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Мейша Кендалл-Уозли и для Миа Савельич, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-806620-ozbornsavangkaev-boseylhurigan-prognoz-specialista-14-05-24/