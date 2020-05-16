Пеллегрино/Фоньини — Миедлер/Эрлер. Прогноз, ставки на матч (16.05.24)

16-го мая в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Пеллегрино/Фоньини , а противостоять в этом поединке будет Миедлер/Эрлер.



Пеллегрино/Фоньини сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 16-го мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Миедлер/Эрлер. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Миедлер/Эрлер, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Пеллегрино/Фоньини — Миедлер/Эрлер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 16-го мая откроет его противостояние Пеллегрино/Фоньини — Миедлер/Эрлер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Пеллегрино/Фоньини и Миедлер/Эрлер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Миедлер/Эрлер может гордиться семью победами, а вот Пеллегрино/Фоньини имеет только пять выигранных встреч.

Пеллегрино/Фоньини

По непонятным причинам Пеллегрино/Фоньини в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Пеллегрино/Фоньини теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Пеллегрино/Фоньини занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Пеллегрино/Фоньини играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Пеллегрино/Фоньини имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Миедлер/Эрлер

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Миедлер/Эрлер на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Миедлер/Эрлер демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Миедлер/Эрлер имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Миедлер/Эрлер намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Миедлер/Эрлер не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Миедлер/Эрлер будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Миедлер/Эрлер и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Миедлер/Эрлер умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Пеллегрино/Фоньини и Миедлер/Эрлер. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Пеллегрино/Фоньини и Миедлер/Эрлер в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Пеллегрино/Фоньини и Миедлер/Эрлер имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Пеллегрино/Фоньини — Миедлер/Эрлер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.05.24)

Пеллегрино/Фоньини

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Пеллегрино/Фоньини, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Пеллегрино/Фоньини уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Пеллегрино/Фоньини старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Пеллегрино/Фоньини, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Пеллегрино/Фоньини не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Пеллегрино/Фоньини все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Пеллегрино/Фоньини точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Миедлер/Эрлер

В этом сезоне Миедлер/Эрлер не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Миедлер/Эрлер сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Миедлер/Эрлер допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Миедлер/Эрлер допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Миедлер/Эрлер демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Пеллегрино/Фоньини — Миедлер/Эрлер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Пеллегрино/Фоньини и Миедлер/Эрлер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Пеллегрино/Фоньини и Миедлер/Эрлер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Пеллегрино/Фоньини, и Миедлер/Эрлер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Пеллегрино/Фоньини — Миедлер/Эрлер: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Пеллегрино/Фоньини и Миедлер/Эрлер из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Миедлер/Эрлер относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Миедлер/Эрлер проводит второй или третий матч. А вот Пеллегрино/Фоньини как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Пеллегрино/Фоньини, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Пеллегрино/Фоньини без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Пеллегрино/Фоньини вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пеллегрино/Фоньини — Миедлер/Эрлер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Пеллегрино/Фоньини и Миедлер/Эрлер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Пеллегрино/Фоньини и Миедлер/Эрлер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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