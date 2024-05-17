«Али Язбек (Шве)» – «Мохамед Камара (Гви)». 17.05.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17-го мая 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Али Язбек (Шве) — Мохамед Камара (Гви). На ринге его участники появятся в 17:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Али Язбек (Шве) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Али Язбек (Шве) — Мохамед Камара (Гви) пройдет 17-го мая 2024 года, и можно не сомневаться, что в 17:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Али Язбек (Шве) имеет две победы нокаутом, а Мохамед Камара (Гви) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Али Язбек (Шве) — Мохамед Камара (Гви):

победа Али Язбек (Шве) – 0, ничья – 0, победа Мохамед Камара (Гви) – 0

Прогноз на матч Али Язбек (Шве) – Мохамед Камара (Гви) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го мая 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Али Язбек (Шве) станет победителем боя. Если выиграет Мохамед Камара (Гви), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Али Язбек (Шве) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Али Язбек (Шве) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Али Язбек (Шве) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Али Язбек (Шве) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Али Язбек (Шве) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Мохамед Камара (Гви) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мохамед Камара (Гви) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мохамед Камара (Гви) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мохамед Камара (Гви) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мохамед Камара (Гви) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Али Язбек (Шве) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Али Язбек (Шве) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Али Язбек (Шве) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Али Язбек (Шве) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Али Язбек (Шве) валится с ног. К тому же, Али Язбек (Шве) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Али Язбек (Шве) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Мохамед Камара (Гви) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мохамед Камара (Гви) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мохамед Камара (Гви) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мохамед Камара (Гви) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Али Язбек (Шве) – Мохамед Камара (Гви) 17.05.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Али Язбек (Шве) и Мохамед Камара (Гви). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Али Язбек (Шве) и Мохамед Камара (Гви) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Али Язбек (Шве) и Мохамед Камара (Гви). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Али Язбек (Шве) и Мохамед Камара (Гви) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Али Язбек (Шве) и Мохамед Камара (Гви) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Али Язбек (Шве) — Мохамед Камара (Гви) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Али Язбек (Шве) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Али Язбек (Шве) в данный момент сильнее, нежели Мохамед Камара (Гви), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Али Язбек (Шве)

Свою самую выдающуюся победу Али Язбек (Шве) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Али Язбек (Шве) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Али Язбек (Шве) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Али Язбек (Шве) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Али Язбек (Шве) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Мохамед Камара (Гви)

Уже несколько лет Мохамед Камара (Гви) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Мохамед Камара (Гви) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Мохамед Камара (Гви) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Али Язбек (Шве) — Мохамед Камара (Гви). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го мая 2024 года

Так как Али Язбек (Шве) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Мохамед Камара (Гви).

Статистика и личные встречи

Так как Али Язбек (Шве) и Мохамед Камара (Гви) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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