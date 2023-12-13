«Осман Нурмагомедов (Рос)» – «Александр Шаблий (Рос)». 17.05.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17-го мая состоится интересный поединок Осман Нурмагомедов (Рос) — Александр Шаблий (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Осман Нурмагомедов (Рос) — Александр Шаблий (Рос) пройдет 17-го мая, и можно не сомневаться, что в 23:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Осман Нурмагомедов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Александр Шаблий (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Осман Нурмагомедов (Рос) — Александр Шаблий (Рос):

победа Осман Нурмагомедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Александр Шаблий (Рос) – 0

Прогноз на матч Осман Нурмагомедов (Рос) – Александр Шаблий (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го мая :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Осман Нурмагомедов (Рос) не очень выгодно, а вот Александр Шаблий (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Осман Нурмагомедов (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Осман Нурмагомедов (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Осман Нурмагомедов (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Осман Нурмагомедов (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Осман Нурмагомедов (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Осман Нурмагомедов (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Александр Шаблий (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Александр Шаблий (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Александр Шаблий (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Александр Шаблий (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Александр Шаблий (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Осман Нурмагомедов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Осман Нурмагомедов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Осман Нурмагомедов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Осман Нурмагомедов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Осман Нурмагомедов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Александр Шаблий (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Александр Шаблий (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Александр Шаблий (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Александр Шаблий (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Александр Шаблий (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Александр Шаблий (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Осман Нурмагомедов (Рос) – Александр Шаблий (Рос) 17.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Осман Нурмагомедов (Рос) и Александр Шаблий (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Осман Нурмагомедов (Рос) и Александр Шаблий (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Осман Нурмагомедов (Рос) и Александр Шаблий (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Осман Нурмагомедов (Рос) и Александр Шаблий (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Осман Нурмагомедов (Рос) и Александр Шаблий (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Осман Нурмагомедов (Рос) и Александр Шаблий (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Осман Нурмагомедов (Рос) — Александр Шаблий (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Александр Шаблий (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Осман Нурмагомедов (Рос)

Как бы Осман Нурмагомедов (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Осман Нурмагомедов (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Осман Нурмагомедов (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Осман Нурмагомедов (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Осман Нурмагомедов (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Александр Шаблий (Рос)

Последний раз Александр Шаблий (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Александр Шаблий (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Александр Шаблий (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Александр Шаблий (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Александр Шаблий (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Александр Шаблий (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Осман Нурмагомедов (Рос) — Александр Шаблий (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го мая

Так как Осман Нурмагомедов (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Александр Шаблий (Рос).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Осман Нурмагомедов (Рос) — Александр Шаблий (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Александр Шаблий (Рос) выиграет нокаутом.

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