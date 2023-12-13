«Антонио да Силва (Бра)» – «Фелипе Дуглас (Бра)». 19.05.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19-го мая букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Антонио да Силва (Бра) — Фелипе Дуглас (Бра). На ринге его участники появятся в 01:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Антонио да Силва (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 19-го мая осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Антонио да Силва (Бра) — Фелипе Дуглас (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 01:15 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Антонио да Силва (Бра) — Фелипе Дуглас (Бра):

победа Антонио да Силва (Бра) – 0, ничья – 0, победа Фелипе Дуглас (Бра) – 0

Прогноз на матч Антонио да Силва (Бра) – Фелипе Дуглас (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го мая :

Из-за того, что все ставят на то, что Антонио да Силва (Бра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Фелипе Дуглас (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Антонио да Силва (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Антонио да Силва (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Антонио да Силва (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Антонио да Силва (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Антонио да Силва (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Фелипе Дуглас (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Фелипе Дуглас (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Фелипе Дуглас (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Фелипе Дуглас (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Фелипе Дуглас (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Антонио да Силва (Бра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Антонио да Силва (Бра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Антонио да Силва (Бра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Антонио да Силва (Бра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Антонио да Силва (Бра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Фелипе Дуглас (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Фелипе Дуглас (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Фелипе Дуглас (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Фелипе Дуглас (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Фелипе Дуглас (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Антонио да Силва (Бра) – Фелипе Дуглас (Бра) 19.05.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Антонио да Силва (Бра) и Фелипе Дуглас (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Антонио да Силва (Бра) и Фелипе Дуглас (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Антонио да Силва (Бра) и Фелипе Дуглас (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Антонио да Силва (Бра) и Фелипе Дуглас (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Антонио да Силва (Бра) — Фелипе Дуглас (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Фелипе Дуглас (Бра) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Антонио да Силва (Бра) в данный момент сильнее, нежели Фелипе Дуглас (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Антонио да Силва (Бра)

Свою самую выдающуюся победу Антонио да Силва (Бра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Антонио да Силва (Бра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Антонио да Силва (Бра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Антонио да Силва (Бра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Антонио да Силва (Бра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Фелипе Дуглас (Бра)

Последний раз Фелипе Дуглас (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Фелипе Дуглас (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Фелипе Дуглас (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Фелипе Дуглас (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Фелипе Дуглас (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Фелипе Дуглас (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Антонио да Силва (Бра) — Фелипе Дуглас (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го мая

На титульный бой Антонио да Силва (Бра) — Фелипе Дуглас (Бра) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Антонио да Силва (Бра) легко справится с таким соперником, как Фелипе Дуглас (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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