«Кристиан Бельски (Пол)» – «Борис Дзиковский (Пол)». 17.05.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17.05.2024 должен состояться бой Кристиан Бельски (Пол) — Борис Дзиковский (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Кристиан Бельски (Пол) и Борис Дзиковский (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 17.05.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Кристиан Бельски (Пол) — Борис Дзиковский (Пол). Это будет продолжаться вплоть до 21:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кристиан Бельски (Пол) — Борис Дзиковский (Пол):

победа Кристиан Бельски (Пол) – 0, ничья – 0, победа Борис Дзиковский (Пол) – 0

Прогноз на матч Кристиан Бельски (Пол) – Борис Дзиковский (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17.05.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Кристиан Бельски (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Борис Дзиковский (Пол) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Кристиан Бельски (Пол) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Кристиан Бельски (Пол) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Кристиан Бельски (Пол) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Кристиан Бельски (Пол) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Борис Дзиковский (Пол) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Борис Дзиковский (Пол) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Борис Дзиковский (Пол) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Борис Дзиковский (Пол) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Борис Дзиковский (Пол) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Кристиан Бельски (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Кристиан Бельски (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Кристиан Бельски (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Кристиан Бельски (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Кристиан Бельски (Пол) валится с ног. К тому же, Кристиан Бельски (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Кристиан Бельски (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Борис Дзиковский (Пол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Борис Дзиковский (Пол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Борис Дзиковский (Пол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Борис Дзиковский (Пол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Борис Дзиковский (Пол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Борис Дзиковский (Пол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Борис Дзиковский (Пол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кристиан Бельски (Пол) – Борис Дзиковский (Пол) 17.05.24

Появление на ринге таких бойцов, как Кристиан Бельски (Пол) и Борис Дзиковский (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кристиан Бельски (Пол) и Борис Дзиковский (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Кристиан Бельски (Пол) и Борис Дзиковский (Пол) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Кристиан Бельски (Пол) легко справится с таким соперником, как Борис Дзиковский (Пол). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Кристиан Бельски (Пол) в данный момент сильнее, нежели Борис Дзиковский (Пол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кристиан Бельски (Пол)

Кристиан Бельски (Пол) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Кристиан Бельски (Пол) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Кристиан Бельски (Пол) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Кристиан Бельски (Пол) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Кристиан Бельски (Пол) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Борис Дзиковский (Пол)

На данный момент Борис Дзиковский (Пол) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Борис Дзиковский (Пол) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Борис Дзиковский (Пол) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Борис Дзиковский (Пол) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Борис Дзиковский (Пол) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Кристиан Бельски (Пол) — Борис Дзиковский (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17.05.2024

В настоящее время Кристиан Бельски (Пол) и Борис Дзиковский (Пол) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Кристиан Бельски (Пол) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Кристиан Бельски (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Борис Дзиковский (Пол) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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