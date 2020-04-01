Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) — ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев): гости способны удивить фаворита

«Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия)» – «ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев)». 01.04.20. Прогноз и ставки на матч

Можно не сомневаться, что 01.04.2020 на стадионе не будет ни одного пустого места, ведь Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) — ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) это не просто футбольный матч, а дерби, где встречаются принципиальные соперники. Чтобы не пропустить начало поединка, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 20:00 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались три месяца назад, и тогда футболисты клуба Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) упустили победу, когда вели в счете в два мяча, но в итоге поединок завершился со счетом 3-3.



Команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команда ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев), судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия). Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) — ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев):

С каждым днем коэффициент 2.085 на то, что выиграет футбольный клуб Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия), только падает. А ставить на победу ФК ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) теперь намного выгоднее благодаря коэффициенту 2.56. На ничью принимаются ставки по котировке 4.44.

Прогноз на матч Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) – ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) (FIFA 20, матч национального перевентсва, воскресенье, 01.04.2020):Футбольный клуб Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) получил от букмекеров на свою победу котировку 2.085, а по коэффициенту 2.56 можно сделать ставку на выигрыш ФК ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев), можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) – ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) 01.04.20

01.04.2020 состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) — ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев). Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 20:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев), который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команда ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) – ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) (01.04.2020), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) в противостоянии с футболистами команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия)

Болельщики футбольного клуба Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев)

Уже третий сезон подряд футбольный клуб ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) – ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев)

Несколько сезонов назад команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команда ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) находились в числе одних из претендентов на чемпионский титул, клубы могли навязать борьбу грандам. Однако теперь они скатились до уровня середняков. Можно винить в этом многие факторы, однако сейчас стоит отталкиваться от текущей формы команд. А она говорит нам, что оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому в оставшихся матчах сезона могут играть в свое удовольствие. Это означает, что наиболее выгодной ставкой в этом матче является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команда ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, они много забивают и много пропускают. Скорее всего, в очном противостоянии менеджеры не будут менять тактическую схему своим клубам, и команды вновь продемонстрируют открытый футбол с максимумом голевых моментов. При этом, можно сделать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче, а также на индивидуальный тотал на больше каждой команды. Наши эксперты полагают, что делать прогнозы на исход этого матча бессмысленно, так как победа не даст преимущества в турнирной таблице не одному из соперников. А вот что действительно стоит играть, так это общий тотал нарушений и желтых карточек на меньше. Оба клуба не имеют турнирной мотивации, поэтому вряд ли будут играть грубо, да и в текущем сезоне эти команды не входят в число грубиянов чемпионата. Общий тотал угловых в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команда ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) строят свои атаки через фланги, поэтому подают много стандартов.

В матче будет зафиксирована ничья — 4.44, победителем матча будет Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) — 2.085, победителем матча будет ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) — 2.56.



Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) — ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев). Прогноз и ставки на матч. FIFA 20 01.04.2020

Еще несколько сезонов назад никто не мог предположить, что команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) сможет совершить такое триумфальное шествие из низших сезонов до призовых мест одного из ведущих европейских футбольных чемпионатов. Сейчас, когда хозяева поля смогли не только занять призовое место, но и заранее квалифицировались в один из престижных футбольных клубных турниров, команду начали уважать. В ближайшем матче хозяевам поля будет противостоять клуб, который все еще ведут борьбу за высокие места в чемпионате. Относительно исхода этого матча – здесь необходимо более детально смотреть стартовые составы. Однако уже сейчас есть уверенность в том, что хозяева поля выставят на эту игру ближайший резерв, тем самым дав отдых ведущим футболистам. Поэтому, мы бы рекомендовали присмотреться к ставке на то, что гости не проиграют в этом матче. Так как оба клуба играют в атакующий футбол, то ставка на то, что в матче будет забито много голов, на наш взгляд, является оправданной. Кроме этого, мы бы советовали играть общий тотал угловых на больше, а также рекомендовали бы делать ставки на тотал меньше фолов и желтых карточек. Но, еще раз подчеркнем, что здесь все будет зависеть от стартовых составов, в которых команды выйдут на этот матч. Вообще, хозяева поля действуют в агрессивной манере в домашних матчах, а вот гости демонстрируют более стабильный командный футбол. Несмотря на это, сейчас очки больше нужны гостям, поэтому мы полагаем, что в этом матче гости не проиграют.

«Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия)»

В прошлом сезоне футбольный клуб Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев)»

В этом сезоне футбольный клуб ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) показывает намного лучшую игру, чем в прошлые годы, но все равно команда не может вести борьбу за чемпионский титул. Правда, гости и так идут вторыми в чемпионате, что уже является существенным прогрессом, ведь болельщики уже начали забывать, когда их команда занимала такую высокую позицию. Отставание от лидера слишком большое, так что шансы догнать его лишь теоретические. Тем более, что футбольный клуб ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) периодически также допускает потери очков, а значит воспользоваться ошибками фаворита вряд ли получится. Игра на выезде уступает домашним результатам, ведь хуже игра в обороне, да и нападение в гостевых поединках действует не настолько результативно. В последних пяти турах гости одержали четыре сухих победы, но и уступили на выезде 2-0 команде с пятой строчки. Серьезных кадровых потерь у футбольного клуба ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) нет, ведь хоть и травмированы три полузащитника и один защитник, хорошая глубина состава позволит найти им достойную замену.

Статистика и личные встречи

Между футболистами команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и футболистами команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) состоится принципиальный футбольный матч, результат которого окажет существенное влияние на распределение команд в нижней части турнирной таблицы. Учитывая, что до конца чемпионата командам осталось сыграть не так много матчей, этот результат может оказать решающее влияние на то, кто из соперников будет выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне, а кому предстоит отправиться в низший дивизион. Естественно, дополнительной мотивации на победу в матче командам не надо, так как сама возможность остаться в высшем дивизионе – отличный стимул. Менеджеры уже заявили, что футболисты готовы играть только на победу, и полностью готовы провести в атаках все 90-то минут матча. Других слов от менеджеров и не ожидали, а вот относительно готовности команд, то у каждого из соперников в преддверии очного матча наметились определенные проблемы с составами. У каждой из команд, по разным причинам, на поле не смогут выйти несколько ведущих футболистов. Это серьезные потери, которые могут внести свои коррективы в ход матча. Наши эксперты сосредоточились на анализе различных факторов, которые позволят сделать интересные прогнозы на матч команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев). Мы практически не сомневаемся в том, что матч получится жестким, так как соперники вряд ли будут жалеть друг друга, так как слишком высока цена поражения. Мы ждем осторожной игры, преимущественно в центре поля, так как никто из соперников не захочет форсировать события со старта матча. С более детальными прогнозами можно ознакомиться ниже.

«Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия)» — «ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев)»: кто фаворит грядущей встречи?

Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) — ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев). Прогноз на футбол (01.04.20)

Наши эксперты неоднократно говорили о том, что команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) в нынешнем сезоне является образцом футбольной машины, способной обыграть любой клуб, независимо от званий и титулов. Поэтому противостояние команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) вызвало такой ажиотаж не только в СМИ, но и среди любителей футбола и футбольных болельщиков. Оба клуба проводят один из лучших сезонов, однако, если для гостей выступления на высоком уровне являются делом привычным, то хозяева поля впервые выдают такие отличные результаты. Естественно, команда ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) является фаворитом этого противостояния, однако наши эксперты рекомендуют делать ставки на плюсовой гандикап хозяев поля, а самые отчаянные бетторы могут делать ставки на то, что команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) не проиграет в этом матче или вообще победит. Потенциал у хозяев поля просто сумасшедший, поэтому мы с нетерпением ждем начала этого противостояния. Общий тотал голов в матче просто необходимо играть на больше, так как между собой встретятся лучшие атаки чемпионата, и не только общий тотал голов на больше, но и индивидуальный тотал голов каждого клуба тоже на больше. Угловые: команды подают их много, причем, каждый из соперников может перебить индивидуальный тотал угловых, предложенный букмекерами, поэтому этот параметр мы рекомендуем играть на больше. А вот фолы и желтые карточки мы советуем пропустить, так как в этом матче непонятно, как будут вести себя команды. Стоит сказать, что по статистике команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команда ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) не относятся к грубиянам чемпионата, однако в таком противостоянии может случиться всякое, поэтому мы советуем пропустить эти ставки.

Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) — ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев): гости способны удивить фаворита

В матче команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев), которые сыграют между собой в рамках чемпионата, эксперты нашего ресурса смогли найти множество интересных предложений букмекеров. Дело в том, что принято считать, что противостояние этих футбольных команд – центральное противостояние чемпионата, поэтому букмекеры предлагают большой объем ставок, включая ставки на статистику футболистов и т.д. надеемся, что букмекеры не ограничатся подобными ставками в доматчевой линии, а также предложат эти ставки по ходу матча. Напомним, что сейчас букмекеры все активнее стараются предложить что-то новое. И этим новым в последнее время стали ставки на статистику по ходу игры. Благодаря этому, а также опираясь на наш анализ того или иного футбольного матча, можно делать ставки по ходу игры, в зависимо от того, что происходит на футбольном поле. Мы надеемся, что наши предложения на матч команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) окажутся полезными, и позволят неплохо обыграть букмекеров.

Никаких сюрпризов от футбольного противостояния Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) — ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) спортивные эксперты не ждут, так что предлагают сделать ставку на фору 0 хозяев поля.

Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) – ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев): статистика и история личных встреч

Команда Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команда ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Спартак (Александр Соболев, Георгий Джикия) и команды ЦСКА (Фёдор Чалов, Константин Кучаев) выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.