Альессандра Маззола — Клаудия Хосте Феррер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.05.24)

Альессандра Маззола — Клаудия Хосте Феррер (20 мая), ставки и коэффициенты

20 мая в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Альессандра Маззола , а противостоять в этом поединке будет Клаудия Хосте Феррер.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 20 мая, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Альессандра Маззола — Клаудия Хосте Феррер. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 10:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Альессандра Маззола, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Альессандра Маззола — Клаудия Хосте Феррер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 20 мая, ведь именно в этот день на корте встречаются Альессандра Маззола и Клаудия Хосте Феррер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 10:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Альессандра Маззола имеет на своем счету три победы, Клаудия Хосте Феррер может похвастаться четырьмя.

Альессандра Маззола

Этот турнир Альессандра Маззола проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Альессандра Маззола может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Альессандра Маззола однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Альессандра Маззола имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Альессандра Маззола левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Альессандра Маззола хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Клаудия Хосте Феррер

На этом турнире Клаудия Хосте Феррер выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Клаудия Хосте Феррер снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Клаудия Хосте Феррер чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Клаудия Хосте Феррер уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Клаудия Хосте Феррер зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Альессандра Маззола» — «Клаудия Хосте Феррер»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Альессандра Маззола и Клаудия Хосте Феррер являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Альессандра Маззола — Клаудия Хосте Феррер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.05.24)

Альессандра Маззола

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Альессандра Маззола выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Альессандра Маззола всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Альессандра Маззола уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Альессандра Маззола занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Альессандра Маззола больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Альессандра Маззола имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Клаудия Хосте Феррер

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Клаудия Хосте Феррер все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Клаудия Хосте Феррер сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Клаудия Хосте Феррер все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Клаудия Хосте Феррер предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Альессандра Маззола — Клаудия Хосте Феррер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Альессандра Маззола и Клаудия Хосте Феррер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Альессандра Маззола и Клаудия Хосте Феррер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Альессандра Маззола и Клаудия Хосте Феррер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Альессандра Маззола и Клаудия Хосте Феррер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Альессандра Маззола — Клаудия Хосте Феррер: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Альессандра Маззола имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Альессандра Маззола и Клаудия Хосте Феррер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Клаудия Хосте Феррер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Альессандра Маззола превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Клаудия Хосте Феррер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Альессандра Маззола гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Альессандра Маззола — Клаудия Хосте Феррер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Альессандра Маззола и Клаудия Хосте Феррер. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Альессандра Маззола и для Клаудия Хосте Феррер, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-810758-segodnya-match-luidzhi-sorrentino-filippo-romano-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-20-05-24/