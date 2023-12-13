Александра Соснович — Зеинеп Сонмез: в ожидании «эйсов»

Прогноз и ставка на матч Александра Соснович — Зеинеп Сонмез 21-го мая

21-го мая в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Александра Соснович , а противостоять в этом поединке будет Зеинеп Сонмез.



Так как Александра Соснович в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Зеинеп Сонмез, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 21-го мая. Но, доказать обратное Александра Соснович все же сможет в 11:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Александра Соснович — Зеинеп Сонмез. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

21-го мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Александра Соснович — Зеинеп Сонмез. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Зеинеп Сонмез, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Зеинеп Сонмез выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Александра Соснович

Этот турнир Александра Соснович проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Александра Соснович может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Александра Соснович однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Александра Соснович имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Александра Соснович левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Александра Соснович хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Зеинеп Сонмез

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Зеинеп Сонмез на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Зеинеп Сонмез демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Зеинеп Сонмез имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Зеинеп Сонмез намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Зеинеп Сонмез не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Зеинеп Сонмез будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Зеинеп Сонмез и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Зеинеп Сонмез умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Александра Соснович — Зеинеп Сонмез

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Александра Соснович и Зеинеп Сонмез впервые будут встречаться между собой. Если Александра Соснович уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Зеинеп Сонмез пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Александра Соснович демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Александра Соснович – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Александра Соснович — Зеинеп Сонмез (21-го мая), ставки и коэффициенты

Александра Соснович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Александра Соснович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Александра Соснович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Александра Соснович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Александра Соснович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Александра Соснович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Александра Соснович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Александра Соснович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Зеинеп Сонмез

На этом турнире Зеинеп Сонмез играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Зеинеп Сонмез какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Зеинеп Сонмез уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Зеинеп Сонмез много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Зеинеп Сонмез сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Зеинеп Сонмез не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Александра Соснович — Зеинеп Сонмез Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Александра Соснович и Зеинеп Сонмез, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Александра Соснович и Зеинеп Сонмез играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Александра Соснович, и Зеинеп Сонмез неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Александра Соснович — Зеинеп Сонмез: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Александра Соснович и Зеинеп Сонмез из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Зеинеп Сонмез относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Зеинеп Сонмез проводит второй или третий матч. А вот Александра Соснович как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Александра Соснович, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Александра Соснович без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Александра Соснович вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Александра Соснович — Зеинеп Сонмез. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Александра Соснович и Зеинеп Сонмез сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Александра Соснович, и Зеинеп Сонмез будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-811279-tornado-pro-alyans-pro-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-voleybol-21-05-24/