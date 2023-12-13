Яш Чурасиа — Джузеппе Треска. Прогноз, ставки на матч(21.05.24)

Яш Чурасиа — Джузеппе Треска (21 мая), ставки и коэффициенты

21 мая в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Яш Чурасиа , а противостоять в этом поединке будет Джузеппе Треска.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Яш Чурасиа — Джузеппе Треска можно будет вплоть до 09:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 21 мая. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Яш Чурасиа и Джузеппе Треска еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Яш Чурасиа — Джузеппе Треска:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 21 мая встречаются Яш Чурасиа и Джузеппе Треска. Начало поединка запланировано на 09:00 по МСК. Яш Чурасиа является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Яш Чурасиа

На данный момент Яш Чурасиа является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Яш Чурасиа однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Яш Чурасиа демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Яш Чурасиа хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Яш Чурасиа часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Джузеппе Треска

На этом турнире Джузеппе Треска выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Джузеппе Треска снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Джузеппе Треска чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Джузеппе Треска уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Джузеппе Треска зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Яш Чурасиа — Джузеппе Треска

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Яш Чурасиа — Джузеппе Треска. Прогноз, ставки на матч(21.05.24)

Яш Чурасиа

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Яш Чурасиа, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Яш Чурасиа уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Яш Чурасиа старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Яш Чурасиа, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Яш Чурасиа не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Яш Чурасиа все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Яш Чурасиа точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джузеппе Треска

Выступать в зале Джузеппе Треска не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джузеппе Треска старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джузеппе Треска принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джузеппе Треска демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джузеппе Треска даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джузеппе Треска хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Яш Чурасиа — Джузеппе Треска Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Яш Чурасиа и Джузеппе Треска. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Яш Чурасиа и Джузеппе Треска встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Яш Чурасиа и Джузеппе Треска довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Яш Чурасиа и Джузеппе Треска подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Яш Чурасиа — Джузеппе Треска: ставим на двойные ошибки

Яш Чурасиа и Джузеппе Треска которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Яш Чурасиа имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джузеппе Треска хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Яш Чурасиа. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джузеппе Треска умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Яш Чурасиа довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джузеппе Треска вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Яш Чурасиа.

СЕГОДНЯ МАТЧ Яш Чурасиа — Джузеппе Треска. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Яш Чурасиа и Джузеппе Треска.



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