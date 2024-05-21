Езекиел Кларк — Майлс Джонес. Прогноз, ставки на матч (21.05.24)

21-го мая в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Езекиел Кларк , а противостоять в этом поединке будет Майлс Джонес.



Так как Езекиел Кларк в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Майлс Джонес, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 21-го мая. Но, доказать обратное Езекиел Кларк все же сможет в 19:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Езекиел Кларк — Майлс Джонес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Езекиел Кларк — Майлс Джонес запланирован организаторами турнира на 21-го мая, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 19:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Езекиел Кларк и Майлс Джонес встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Езекиел Кларк имеет три победы при одном поражении.

Езекиел Кларк

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Езекиел Кларк находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Езекиел Кларк является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Езекиел Кларк умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Езекиел Кларк обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Езекиел Кларк может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Майлс Джонес

На этом турнире Майлс Джонес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Майлс Джонес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Майлс Джонес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Майлс Джонес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Майлс Джонес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Майлс Джонес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Езекиел Кларк — Майлс Джонес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Езекиел Кларк — Майлс Джонес (21-го мая), ставки и коэффициенты

Езекиел Кларк

Езекиел Кларк не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Езекиел Кларк любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Езекиел Кларк умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Езекиел Кларк не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Езекиел Кларк умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Майлс Джонес

Выступать в зале Майлс Джонес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Майлс Джонес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Майлс Джонес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Майлс Джонес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Майлс Джонес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Майлс Джонес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Езекиел Кларк — Майлс Джонес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Езекиел Кларк и Майлс Джонес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Езекиел Кларк и Майлс Джонес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Езекиел Кларк и Майлс Джонес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Езекиел Кларк и Майлс Джонес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Езекиел Кларк — Майлс Джонес: будет сделан акцент на атакующий теннис

Езекиел Кларк и Майлс Джонес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Езекиел Кларк имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Майлс Джонес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Езекиел Кларк. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Майлс Джонес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Езекиел Кларк довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Майлс Джонес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Езекиел Кларк.

СЕГОДНЯ МАТЧ Езекиел Кларк — Майлс Джонес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Езекиел Кларк и Майлс Джонес.



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