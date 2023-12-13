«Лукас Насименто Ногейра (Бра)» – «Мигран Арутюнян (Арм)». 25.05.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 25-го мая состоится интересный поединок Лукас Насименто Ногейра (Бра) — Мигран Арутюнян (Арм), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 25-го мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Лукас Насименто Ногейра (Бра) — Мигран Арутюнян (Арм). По Москве начало данного поединка будет в 20:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лукас Насименто Ногейра (Бра) — Мигран Арутюнян (Арм):

победа Лукас Насименто Ногейра (Бра) – 2.579, ничья – 25, победа Мигран Арутюнян (Арм) – 1.51

Прогноз на матч Лукас Насименто Ногейра (Бра) – Мигран Арутюнян (Арм) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го мая :

Ставки по коэффициенту 2.579 окажутся выигрышными, если Лукас Насименто Ногейра (Бра) станет победителем боя. Если выиграет Мигран Арутюнян (Арм), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.51.

История личных встреч

В свои 32 года Лукас Насименто Ногейра (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Лукас Насименто Ногейра (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Лукас Насименто Ногейра (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Лукас Насименто Ногейра (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Лукас Насименто Ногейра (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Мигран Арутюнян (Арм) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Мигран Арутюнян (Арм) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Мигран Арутюнян (Арм) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Мигран Арутюнян (Арм) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Мигран Арутюнян (Арм) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Лукас Насименто Ногейра (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Лукас Насименто Ногейра (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Лукас Насименто Ногейра (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Лукас Насименто Ногейра (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Лукас Насименто Ногейра (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Лукас Насименто Ногейра (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Мигран Арутюнян (Арм) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Мигран Арутюнян (Арм) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Мигран Арутюнян (Арм) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Мигран Арутюнян (Арм) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Мигран Арутюнян (Арм) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Мигран Арутюнян (Арм) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Мигран Арутюнян (Арм) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Лукас Насименто Ногейра (Бра) – Мигран Арутюнян (Арм) 25.05.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Лукас Насименто Ногейра (Бра) и Мигран Арутюнян (Арм), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Лукас Насименто Ногейра (Бра) и Мигран Арутюнян (Арм). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Лукас Насименто Ногейра (Бра) и Мигран Арутюнян (Арм) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Лукас Насименто Ногейра (Бра) и Мигран Арутюнян (Арм) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Лукас Насименто Ногейра (Бра) — Мигран Арутюнян (Арм) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Лукас Насименто Ногейра (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Лукас Насименто Ногейра (Бра) в данный момент сильнее, нежели Мигран Арутюнян (Арм), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Лукас Насименто Ногейра (Бра)

В своей профессиональной карьере Лукас Насименто Ногейра (Бра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Лукас Насименто Ногейра (Бра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Лукас Насименто Ногейра (Бра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Лукас Насименто Ногейра (Бра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Лукас Насименто Ногейра (Бра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Мигран Арутюнян (Арм)

Уже несколько лет Мигран Арутюнян (Арм) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Мигран Арутюнян (Арм) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Мигран Арутюнян (Арм) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Лукас Насименто Ногейра (Бра) — Мигран Арутюнян (Арм). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го мая

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Лукас Насименто Ногейра (Бра) — Мигран Арутюнян (Арм) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Лукас Насименто Ногейра (Бра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Лукас Насименто Ногейра (Бра) и Мигран Арутюнян (Арм), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Лукас Насименто Ногейра (Бра) выиграет бой.

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