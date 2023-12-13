Атенас Кордоба — Спортиво Суарди: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз и ставка на матч Атенас Кордоба — Спортиво Суарди 28-го мая 2024 года

28-го мая 2024 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Атенас Кордоба примет соперника по национальному первенству Спортиво Суарди.



Баскетболисты клубов Атенас Кордоба и Спортиво Суарди в 03:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 28-го мая 2024 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Атенас Кордоба одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Атенас Кордоба также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Атенас Кордоба — Спортиво Суарди:

Принципиальный баскетбольный поединок Атенас Кордоба — Спортиво Суарди назначен на 28-го мая 2024 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 03:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Атенас Кордоба

Сейчас баскетбольный клуб Атенас Кордоба демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Атенас Кордоба демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Спортиво Суарди

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Спортиво Суарди пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Спортиво Суарди сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Главный тренер баскетбольного клуба Атенас Кордоба пообещал, что 28-го мая 2024 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 03:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Спортиво Суарди. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Атенас Кордоба — Спортиво Суарди (28-го мая 2024 года), ставки и коэффициенты

Атенас Кордоба

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Атенас Кордоба начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Спортиво Суарди

В прошлом матче баскетбольный клуб Спортиво Суарди потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Спортиво Суарди и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Спортиво Суарди находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Атенас Кордоба — Спортиво Суарди Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 28-го мая 2024 года, и в его рамках состоится поединок Атенас Кордоба — Спортиво Суарди. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Атенас Кордоба — Спортиво Суарди: хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Атенас Кордоба провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Атенас Кордоба показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Атенас Кордоба и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Спортиво Суарди входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Спортиво Суарди не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Атенас Кордоба просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Атенас Кордоба совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Атенас Кордоба выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Спортиво Суарди показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Спортиво Суарди получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Спортиво Суарди сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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