Симэнн/Тхэйне — Люмсден/Тайлер. Прогноз, ставки на матч. ITF (28.05.24)

28 мая в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Симэнн/Тхэйне , а противостоять в этом поединке будет Люмсден/Тайлер.



Так как Симэнн/Тхэйне в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Люмсден/Тайлер, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 28 мая. Но, доказать обратное Симэнн/Тхэйне все же сможет в 22:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Симэнн/Тхэйне — Люмсден/Тайлер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

28 мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Симэнн/Тхэйне — Люмсден/Тайлер. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 22:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Люмсден/Тайлер, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Люмсден/Тайлер выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Симэнн/Тхэйне

В этом сезоне Симэнн/Тхэйне показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Симэнн/Тхэйне играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Симэнн/Тхэйне умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Симэнн/Тхэйне и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Симэнн/Тхэйне будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Симэнн/Тхэйне чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Люмсден/Тайлер

Нынешняя форма, которую демонстрирует Люмсден/Тайлер еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Люмсден/Тайлер постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Люмсден/Тайлер пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Люмсден/Тайлер не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Люмсден/Тайлер не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Прогноз и ставка на матч Симэнн/Тхэйне — Люмсден/Тайлер 28 мая

Симэнн/Тхэйне

На этом турнире именно Симэнн/Тхэйне может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Симэнн/Тхэйне отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Симэнн/Тхэйне еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Симэнн/Тхэйне не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Люмсден/Тайлер

На этом турнире Люмсден/Тайлер играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Люмсден/Тайлер какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Люмсден/Тайлер уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Люмсден/Тайлер много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Люмсден/Тайлер сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Люмсден/Тайлер не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Симэнн/Тхэйне — Люмсден/Тайлер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Симэнн/Тхэйне и Люмсден/Тайлер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Симэнн/Тхэйне и Люмсден/Тайлер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Симэнн/Тхэйне и Люмсден/Тайлер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Симэнн/Тхэйне и Люмсден/Тайлер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Симэнн/Тхэйне — Люмсден/Тайлер: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Симэнн/Тхэйне и Люмсден/Тайлер, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Симэнн/Тхэйне сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Люмсден/Тайлер имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Симэнн/Тхэйне – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Симэнн/Тхэйне и Люмсден/Тайлер на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Симэнн/Тхэйне — Люмсден/Тайлер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Симэнн/Тхэйне и Люмсден/Тайлер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Симэнн/Тхэйне и Люмсден/Тайлер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-815870-prognozy-i-stavki-na-match-thammshedel-serbantodoni-28-05-24/