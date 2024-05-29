Пенгуи Лу — Чейз Фергюсон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.05.24)

Пенгуи Лу — Чейз Фергюсон (29-го мая 2024 года), ставки и коэффициенты

29-го мая 2024 года в 06:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пенгуи Лу , а противостоять в этом поединке будет Чейз Фергюсон.



Судья теннисного матча Пенгуи Лу — Чейз Фергюсон должен дать знак о старте игры в 06:35 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 29-го мая 2024 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Пенгуи Лу и Чейз Фергюсон более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Пенгуи Лу имеет четыре победы, то Чейз Фергюсон может похвастаться лишь двумя победами.



Пенгуи Лу — Чейз Фергюсон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 29-го мая 2024 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Пенгуи Лу и Чейз Фергюсон. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 06:35 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Пенгуи Лу имеет на своем счету три победы, Чейз Фергюсон может похвастаться четырьмя.

Пенгуи Лу

Болельщики ожидали, что на этом турнире Пенгуи Лу продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Пенгуи Лу в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Пенгуи Лу сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Пенгуи Лу немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Чейз Фергюсон

Нынешняя форма, которую демонстрирует Чейз Фергюсон еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Чейз Фергюсон постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Чейз Фергюсон пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Чейз Фергюсон не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Чейз Фергюсон не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Пенгуи Лу — Чейз Фергюсон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.05.24)

Пенгуи Лу

В этом сезоне Пенгуи Лу демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Пенгуи Лу уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Пенгуи Лу любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Пенгуи Лу часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Пенгуи Лу умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Чейз Фергюсон

Этот сезон Чейз Фергюсон проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Чейз Фергюсон снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Чейз Фергюсон слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Чейз Фергюсон допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Пенгуи Лу — Чейз Фергюсон Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Пенгуи Лу и Чейз Фергюсон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Пенгуи Лу и Чейз Фергюсон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Пенгуи Лу и Чейз Фергюсон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Пенгуи Лу и Чейз Фергюсон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Пенгуи Лу — Чейз Фергюсон: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Пенгуи Лу и Чейз Фергюсон, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Пенгуи Лу сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Чейз Фергюсон имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Пенгуи Лу – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Пенгуи Лу и Чейз Фергюсон на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пенгуи Лу — Чейз Фергюсон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Пенгуи Лу и Чейз Фергюсон.



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