«Тобиас Харила (Шве)» – «Леван Киртадзе (Гру)». 01.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Тобиас Харила (Шве) проведет 01.06.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Леван Киртадзе (Гру). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 19:00 по московскому времени Тобиас Харила (Шве) и Леван Киртадзе (Гру) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 01.06.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Тобиас Харила (Шве) и Леван Киртадзе (Гру) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Тобиас Харила (Шве).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тобиас Харила (Шве) — Леван Киртадзе (Гру):

победа Тобиас Харила (Шве) – 0, ничья – 0, победа Леван Киртадзе (Гру) – 0

Прогноз на матч Тобиас Харила (Шве) – Леван Киртадзе (Гру) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01.06.2024 :

Букмекерские конторы на бой Тобиас Харила (Шве) — Леван Киртадзе (Гру) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Тобиас Харила (Шве) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Тобиас Харила (Шве) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Тобиас Харила (Шве) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Тобиас Харила (Шве) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Леван Киртадзе (Гру) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Леван Киртадзе (Гру) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Леван Киртадзе (Гру) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Леван Киртадзе (Гру) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Леван Киртадзе (Гру) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Тобиас Харила (Шве) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Тобиас Харила (Шве) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Тобиас Харила (Шве) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Тобиас Харила (Шве) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Тобиас Харила (Шве) валится с ног. К тому же, Тобиас Харила (Шве) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Тобиас Харила (Шве) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Леван Киртадзе (Гру) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Леван Киртадзе (Гру) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Леван Киртадзе (Гру) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Леван Киртадзе (Гру) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Леван Киртадзе (Гру), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Тобиас Харила (Шве) – Леван Киртадзе (Гру) 01.06.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Тобиас Харила (Шве) и Леван Киртадзе (Гру), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Тобиас Харила (Шве) и Леван Киртадзе (Гру) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Тобиас Харила (Шве) — Леван Киртадзе (Гру) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тобиас Харила (Шве) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Тобиас Харила (Шве) — Леван Киртадзе (Гру) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Леван Киртадзе (Гру) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Тобиас Харила (Шве)

Тобиас Харила (Шве) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Тобиас Харила (Шве) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Тобиас Харила (Шве) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Тобиас Харила (Шве) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Тобиас Харила (Шве) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Леван Киртадзе (Гру)

Сейчас Леван Киртадзе (Гру) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Леван Киртадзе (Гру) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Леван Киртадзе (Гру) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Леван Киртадзе (Гру) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Леван Киртадзе (Гру) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Тобиас Харила (Шве) — Леван Киртадзе (Гру). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01.06.2024

Спортивные эксперты считают, что Тобиас Харила (Шве) сейчас намного сильнее, чем Леван Киртадзе (Гру), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Тобиас Харила (Шве) и Леван Киртадзе (Гру), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Тобиас Харила (Шве) выиграет с помощью нокаута.

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