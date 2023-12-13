Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Университет Лисеум оф Филиппины: хозяева должны брать три очка

Прогноз и ставка на матч Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Университет Лисеум оф Филиппины 03-го июня 2024 года

03-го июня 2024 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс примет соперника по национальному первенству Университет Лисеум оф Филиппины.



В 10:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс и Университет Лисеум оф Филиппины займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 03-го июня 2024 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Университет Лисеум оф Филиппины:

В 10:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс и Университет Лисеум оф Филиппины. Организаторы турнира собираются провести данную игру 03-го июня 2024 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Университет Лисеум оф Филиппины. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Университет Лисеум оф Филиппины

Прогресс баскетбольного клуба Университет Лисеум оф Филиппины по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Университет Лисеум оф Филиппины

Главный тренер баскетбольного клуба Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс пообещал, что 03-го июня 2024 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 10:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Университет Лисеум оф Филиппины. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Университет Лисеум оф Филиппины 03-го июня 2024 года

Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Университет Лисеум оф Филиппины

В прошлом месяце баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Университет Лисеум оф Филиппины Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 03-го июня 2024 года сыграет матч против БК Университет Лисеум оф Филиппины. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Университет Лисеум оф Филиппины: хозяева должны брать три очка

Баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Университет Лисеум оф Филиппины также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс — Университет Лисеум оф Филиппины. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Колледж Сейнт-Бенильдо Блэйзерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Университет Лисеум оф Филиппины не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Университет Лисеум оф Филиппины уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Университет Лисеум оф Филиппины очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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