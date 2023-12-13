Гранвер/Нгуен Тан — Мартинез Вакеро/Рей Гарсия: порядок побьёт класс

Прогноз и ставка на матч Гранвер/Нгуен Тан — Мартинез Вакеро/Рей Гарсия 04.06.2024

04.06.2024 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гранвер/Нгуен Тан , а противостоять в этом поединке будет Мартинез Вакеро/Рей Гарсия.



Так как Гранвер/Нгуен Тан в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Мартинез Вакеро/Рей Гарсия, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04.06.2024. Но, доказать обратное Гранвер/Нгуен Тан все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Гранвер/Нгуен Тан — Мартинез Вакеро/Рей Гарсия. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 16:00 по Москве Гранвер/Нгуен Тан выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Мартинез Вакеро/Рей Гарсия. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04.06.2024. Гранвер/Нгуен Тан не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Гранвер/Нгуен Тан

В этом сезоне Гранвер/Нгуен Тан демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Гранвер/Нгуен Тан снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Гранвер/Нгуен Тан является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Гранвер/Нгуен Тан не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Гранвер/Нгуен Тан еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Мартинез Вакеро/Рей Гарсия

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Мартинез Вакеро/Рей Гарсияв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Мартинез Вакеро/Рей Гарсия играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Мартинез Вакеро/Рей Гарсия держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Мартинез Вакеро/Рей Гарсия демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Мартинез Вакеро/Рей Гарсия находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Гранвер/Нгуен Тан — Мартинез Вакеро/Рей Гарсия

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Гранвер/Нгуен Тан и Мартинез Вакеро/Рей Гарсия будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Гранвер/Нгуен Тан — Мартинез Вакеро/Рей Гарсия (04.06.2024), ставки и коэффициенты

Гранвер/Нгуен Тан

К данному турниру Гранвер/Нгуен Тан подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Гранвер/Нгуен Тан находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Гранвер/Нгуен Тан не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Гранвер/Нгуен Тан старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Гранвер/Нгуен Тан демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Мартинез Вакеро/Рей Гарсия

Несмотря на свой молодой возраст, Мартинез Вакеро/Рей Гарсия демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Мартинез Вакеро/Рей Гарсия уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Мартинез Вакеро/Рей Гарсия станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Мартинез Вакеро/Рей Гарсия, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Мартинез Вакеро/Рей Гарсия умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Мартинез Вакеро/Рей Гарсия имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Гранвер/Нгуен Тан — Мартинез Вакеро/Рей Гарсия Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гранвер/Нгуен Тан и Мартинез Вакеро/Рей Гарсия аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Гранвер/Нгуен Тан и Мартинез Вакеро/Рей Гарсия обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Гранвер/Нгуен Тан и Мартинез Вакеро/Рей Гарсия постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Гранвер/Нгуен Тан — Мартинез Вакеро/Рей Гарсия: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Гранвер/Нгуен Тан и Мартинез Вакеро/Рей Гарсия, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Гранвер/Нгуен Тан и Мартинез Вакеро/Рей Гарсия уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гранвер/Нгуен Тан — Мартинез Вакеро/Рей Гарсия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Гранвер/Нгуен Тан и Мартинез Вакеро/Рей Гарсия букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Гранвер/Нгуен Тан и Мартинез Вакеро/Рей Гарсия проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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