Босси/Гарсия Видаль — Бернардес/Оливейра: андердог способен удивить фаворита

Босси/Гарсия Видаль — Бернардес/Оливейра (04-го июня), ставки и коэффициенты

04-го июня в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Босси/Гарсия Видаль , а противостоять в этом поединке будет Бернардес/Оливейра.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 04-го июня, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Босси/Гарсия Видаль — Бернардес/Оливейра. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 20:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Босси/Гарсия Видаль, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Босси/Гарсия Видаль — Бернардес/Оливейра. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 20:30 по Москве Босси/Гарсия Видаль выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Бернардес/Оливейра. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04-го июня. Босси/Гарсия Видаль не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Босси/Гарсия Видаль

Так как Босси/Гарсия Видаль выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Босси/Гарсия Видаль снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Босси/Гарсия Видаль, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Босси/Гарсия Видаль чем-то удивить, пока не ясно.



Бернардес/Оливейра

Нынешняя форма, которую демонстрирует Бернардес/Оливейра еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Бернардес/Оливейра постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Бернардес/Оливейра пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Бернардес/Оливейра не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Бернардес/Оливейра не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Босси/Гарсия Видаль — Бернардес/Оливейра. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Босси/Гарсия Видаль и Бернардес/Оливейра. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Босси/Гарсия Видаль и Бернардес/Оливейра продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Босси/Гарсия Видаль — Бернардес/Оливейра (04-го июня), ставки и коэффициенты

Босси/Гарсия Видаль

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Босси/Гарсия Видаль, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Босси/Гарсия Видаль уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Босси/Гарсия Видаль старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Босси/Гарсия Видаль, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Босси/Гарсия Видаль не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Босси/Гарсия Видаль все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Босси/Гарсия Видаль точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Бернардес/Оливейра

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Бернардес/Оливейра все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Бернардес/Оливейра сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Бернардес/Оливейра все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Бернардес/Оливейра предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Босси/Гарсия Видаль — Бернардес/Оливейра Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Босси/Гарсия Видаль и Бернардес/Оливейра. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Босси/Гарсия Видаль и Бернардес/Оливейра встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Босси/Гарсия Видаль и Бернардес/Оливейра довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Босси/Гарсия Видаль и Бернардес/Оливейра подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Босси/Гарсия Видаль — Бернардес/Оливейра: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Босси/Гарсия Видаль имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Босси/Гарсия Видаль и Бернардес/Оливейра отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бернардес/Оливейра в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Босси/Гарсия Видаль превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бернардес/Оливейра сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Босси/Гарсия Видаль гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Босси/Гарсия Видаль — Бернардес/Оливейра. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Босси/Гарсия Видаль и Бернардес/Оливейра. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Босси/Гарсия Видаль и для Бернардес/Оливейра, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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