Крис Ван Вик — Михаил Горохов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.06.24)

Прогноз и ставка на матч Крис Ван Вик — Михаил Горохов 05.06.2024

05.06.2024 в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Крис Ван Вик , а противостоять в этом поединке будет Михаил Горохов.



Так как Крис Ван Вик в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Михаил Горохов, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 05.06.2024. Но, доказать обратное Крис Ван Вик все же сможет в 11:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Крис Ван Вик — Михаил Горохов:

Крис Ван Вик имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 05.06.2024 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Михаил Горохов. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Крис Ван Вик имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Крис Ван Вик

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Крис Ван Вик находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Крис Ван Вик является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Крис Ван Вик умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Крис Ван Вик обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Крис Ван Вик может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Михаил Горохов

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Михаил Горохов имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Михаил Горохов демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Михаил Горохов не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Михаил Горохов не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Крис Ван Вик и Михаил Горохов. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Крис Ван Вик и Михаил Горохов должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Крис Ван Вик — Михаил Горохов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.06.24)

Крис Ван Вик

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Крис Ван Вик, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Крис Ван Вик уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Крис Ван Вик старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Крис Ван Вик, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Крис Ван Вик не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Крис Ван Вик все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Крис Ван Вик точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Михаил Горохов

На этом турнире Михаил Горохов играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Михаил Горохов какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Михаил Горохов уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Михаил Горохов много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Михаил Горохов сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Михаил Горохов не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Крис Ван Вик — Михаил Горохов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Крис Ван Вик и Михаил Горохов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Крис Ван Вик и Михаил Горохов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Крис Ван Вик и Михаил Горохов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Крис Ван Вик и Михаил Горохов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Крис Ван Вик — Михаил Горохов: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Крис Ван Вик и Михаил Горохов, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Крис Ван Вик сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Михаил Горохов имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Крис Ван Вик – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Крис Ван Вик и Михаил Горохов на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Крис Ван Вик — Михаил Горохов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Крис Ван Вик и Михаил Горохов, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-820499-stavki-na-match-da-nang-20-kong-an-ho-shi-min-tp-20-prognoz-na-voleybol-ot-05-06-24/