«Томас Ламанна (США)» – «Хуан Карлос Абреу (Дом)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 08 июня состоится интересный поединок Томас Ламанна (США) — Хуан Карлос Абреу (Дом), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 00:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 08 июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Томас Ламанна (США) — Хуан Карлос Абреу (Дом). По Москве начало данного поединка будет в 00:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Томас Ламанна (США) — Хуан Карлос Абреу (Дом):

победа Томас Ламанна (США) – 1.924, ничья – 20, победа Хуан Карлос Абреу (Дом) – 1.924

Прогноз на матч Томас Ламанна (США) – Хуан Карлос Абреу (Дом) Бои, титульный бой, 08 июня :

Из-за того, что все ставят на то, что Томас Ламанна (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.924. А котировка на то, что Хуан Карлос Абреу (Дом) будет сильнее повысилась до 1.924.

История личных встреч

В профессиональной карьере Томас Ламанна (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Томас Ламанна (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Томас Ламанна (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Томас Ламанна (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Томас Ламанна (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Томас Ламанна (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Хуан Карлос Абреу (Дом) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Хуан Карлос Абреу (Дом) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Хуан Карлос Абреу (Дом) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Хуан Карлос Абреу (Дом) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Хуан Карлос Абреу (Дом) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Томас Ламанна (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Томас Ламанна (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Томас Ламанна (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Томас Ламанна (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Томас Ламанна (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Томас Ламанна (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Хуан Карлос Абреу (Дом) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Хуан Карлос Абреу (Дом) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Хуан Карлос Абреу (Дом) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Хуан Карлос Абреу (Дом) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Томас Ламанна (США) – Хуан Карлос Абреу (Дом) 08.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Томас Ламанна (США) и Хуан Карлос Абреу (Дом). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Томас Ламанна (США) и Хуан Карлос Абреу (Дом) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Томас Ламанна (США) и Хуан Карлос Абреу (Дом). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Томас Ламанна (США) и Хуан Карлос Абреу (Дом) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Томас Ламанна (США) и Хуан Карлос Абреу (Дом) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Томас Ламанна (США) и Хуан Карлос Абреу (Дом), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Томас Ламанна (США) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Томас Ламанна (США) и Хуан Карлос Абреу (Дом), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Хуан Карлос Абреу (Дом) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Томас Ламанна (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Томас Ламанна (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Томас Ламанна (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Томас Ламанна (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Томас Ламанна (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Хуан Карлос Абреу (Дом)

Никаких высот Хуан Карлос Абреу (Дом) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Хуан Карлос Абреу (Дом) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Хуан Карлос Абреу (Дом) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Хуан Карлос Абреу (Дом) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Томас Ламанна (США) — Хуан Карлос Абреу (Дом). Прогноз и ставки на матч. Бои 08 июня

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Томас Ламанна (США) — Хуан Карлос Абреу (Дом) собираются ставить на то, что сильнее будет Томас Ламанна (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Томас Ламанна (США) — Хуан Карлос Абреу (Дом) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хуан Карлос Абреу (Дом) выиграет нокаутом.

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