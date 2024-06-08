«Жохан Эступинан (Кол)» – «Зафер Шайик (Тур)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08.06.2024 должен состояться бой Жохан Эступинан (Кол) — Зафер Шайик (Тур), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:05 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Жохан Эступинан (Кол) и Зафер Шайик (Тур) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Жохан Эступинан (Кол) — Зафер Шайик (Тур) пройдет 08.06.2024, и можно не сомневаться, что в 03:05 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Жохан Эступинан (Кол) имеет две победы нокаутом, а Зафер Шайик (Тур) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жохан Эступинан (Кол) — Зафер Шайик (Тур):

победа Жохан Эступинан (Кол) – 0, ничья – 0, победа Зафер Шайик (Тур) – 0

Прогноз на матч Жохан Эступинан (Кол) – Зафер Шайик (Тур) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08.06.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Жохан Эступинан (Кол) станет победителем боя. Если выиграет Зафер Шайик (Тур), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Жохан Эступинан (Кол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Жохан Эступинан (Кол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Жохан Эступинан (Кол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Жохан Эступинан (Кол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Жохан Эступинан (Кол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Зафер Шайик (Тур) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Зафер Шайик (Тур) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Зафер Шайик (Тур) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Зафер Шайик (Тур) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Зафер Шайик (Тур) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Жохан Эступинан (Кол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Жохан Эступинан (Кол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Жохан Эступинан (Кол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Жохан Эступинан (Кол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Жохан Эступинан (Кол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Жохан Эступинан (Кол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Зафер Шайик (Тур) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Зафер Шайик (Тур) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Зафер Шайик (Тур) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Зафер Шайик (Тур) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Зафер Шайик (Тур) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Зафер Шайик (Тур) должен задуматься о своей обороне.

Жохан Эступинан (Кол) – Зафер Шайик (Тур) 08.06.24

Появление на ринге таких бойцов, как Жохан Эступинан (Кол) и Зафер Шайик (Тур) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Жохан Эступинан (Кол) и Зафер Шайик (Тур). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Жохан Эступинан (Кол) и Зафер Шайик (Тур) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Жохан Эступинан (Кол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Зафер Шайик (Тур) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Жохан Эступинан (Кол) будет намного сильнее, чем Зафер Шайик (Тур), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Жохан Эступинан (Кол) — Зафер Шайик (Тур) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Зафер Шайик (Тур), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Жохан Эступинан (Кол)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Жохан Эступинан (Кол) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Жохан Эступинан (Кол) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Жохан Эступинан (Кол) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Жохан Эступинан (Кол) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Зафер Шайик (Тур)

На данный момент Зафер Шайик (Тур) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Зафер Шайик (Тур) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Зафер Шайик (Тур) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Зафер Шайик (Тур) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Зафер Шайик (Тур) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Жохан Эступинан (Кол) — Зафер Шайик (Тур). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08.06.2024

Никто не сомневается, что Жохан Эступинан (Кол) намного сильнее, чем Зафер Шайик (Тур), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Жохан Эступинан (Кол) — Зафер Шайик (Тур) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Жохан Эступинан (Кол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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