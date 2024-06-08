«Энтони Десильва (США)» – «Джозеф Перес (США)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08.06.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Энтони Десильва (США) — Джозеф Перес (США). На ринге его участники появятся в 04:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Энтони Десильва (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 08.06.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Энтони Десильва (США) — Джозеф Перес (США). Это будет продолжаться вплоть до 04:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Энтони Десильва (США) — Джозеф Перес (США):

победа Энтони Десильва (США) – 0, ничья – 0, победа Джозеф Перес (США) – 0

Прогноз на матч Энтони Десильва (США) – Джозеф Перес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08.06.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Энтони Десильва (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джозеф Перес (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Энтони Десильва (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Энтони Десильва (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Энтони Десильва (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Энтони Десильва (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Энтони Десильва (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Энтони Десильва (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джозеф Перес (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джозеф Перес (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джозеф Перес (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джозеф Перес (США) должен быть в хорошей физической форме. Джозеф Перес (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Энтони Десильва (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Энтони Десильва (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Энтони Десильва (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Энтони Десильва (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Энтони Десильва (США) валится с ног. К тому же, Энтони Десильва (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Энтони Десильва (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Джозеф Перес (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джозеф Перес (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джозеф Перес (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джозеф Перес (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Энтони Десильва (США) – Джозеф Перес (США) 08.06.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Энтони Десильва (США) и Джозеф Перес (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Энтони Десильва (США) и Джозеф Перес (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Энтони Десильва (США) и Джозеф Перес (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Энтони Десильва (США) и Джозеф Перес (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Энтони Десильва (США) и Джозеф Перес (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Энтони Десильва (США) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Энтони Десильва (США) — Джозеф Перес (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джозеф Перес (США).

Энтони Десильва (США)

Несмотря на то, что Энтони Десильва (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Энтони Десильва (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Энтони Десильва (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Энтони Десильва (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джозеф Перес (США)

На сегодняшний день Джозеф Перес (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джозеф Перес (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джозеф Перес (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джозеф Перес (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Энтони Десильва (США) — Джозеф Перес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08.06.2024

Несмотря на то, что Энтони Десильва (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Джозеф Перес (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Энтони Десильва (США) и Джозеф Перес (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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