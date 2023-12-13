«Оскар Кольясо (П-Рик)» – «Херардо Сапата (Ник)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Оскар Кольясо (П-Рик) проведет 08.06.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Херардо Сапата (Ник). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Оскар Кольясо (П-Рик) — Херардо Сапата (Ник) пройдет 08.06.2024, и можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Оскар Кольясо (П-Рик) имеет две победы нокаутом, а Херардо Сапата (Ник) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оскар Кольясо (П-Рик) — Херардо Сапата (Ник):

победа Оскар Кольясо (П-Рик) – 0, ничья – 0, победа Херардо Сапата (Ник) – 0

Прогноз на матч Оскар Кольясо (П-Рик) – Херардо Сапата (Ник) Бои, титульный бой, 08.06.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Оскар Кольясо (П-Рик) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Херардо Сапата (Ник) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Оскар Кольясо (П-Рик) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Оскар Кольясо (П-Рик) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Оскар Кольясо (П-Рик) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Оскар Кольясо (П-Рик) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Оскар Кольясо (П-Рик) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Оскар Кольясо (П-Рик) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Херардо Сапата (Ник) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Херардо Сапата (Ник) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Херардо Сапата (Ник), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Херардо Сапата (Ник) должен быть в хорошей физической форме. Херардо Сапата (Ник) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Оскар Кольясо (П-Рик) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Оскар Кольясо (П-Рик) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Оскар Кольясо (П-Рик) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Оскар Кольясо (П-Рик) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Оскар Кольясо (П-Рик) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Херардо Сапата (Ник) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Херардо Сапата (Ник) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Херардо Сапата (Ник) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Херардо Сапата (Ник) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Оскар Кольясо (П-Рик) – Херардо Сапата (Ник) 08.06.24

Появление на ринге таких бойцов, как Оскар Кольясо (П-Рик) и Херардо Сапата (Ник) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Оскар Кольясо (П-Рик) и Херардо Сапата (Ник). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Оскар Кольясо (П-Рик) и Херардо Сапата (Ник) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Оскар Кольясо (П-Рик) и Херардо Сапата (Ник) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Оскар Кольясо (П-Рик) и Херардо Сапата (Ник) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Оскар Кольясо (П-Рик) и Херардо Сапата (Ник), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Оскар Кольясо (П-Рик) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Оскар Кольясо (П-Рик) и Херардо Сапата (Ник), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Херардо Сапата (Ник) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Оскар Кольясо (П-Рик)

Несмотря на то, что Оскар Кольясо (П-Рик) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Оскар Кольясо (П-Рик) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Оскар Кольясо (П-Рик) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Оскар Кольясо (П-Рик) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Херардо Сапата (Ник)

На данный момент Херардо Сапата (Ник) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Херардо Сапата (Ник) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Херардо Сапата (Ник) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Херардо Сапата (Ник) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Херардо Сапата (Ник) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Оскар Кольясо (П-Рик) — Херардо Сапата (Ник). Прогноз и ставки на матч. Бои 08.06.2024

На титульный бой Оскар Кольясо (П-Рик) — Херардо Сапата (Ник) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Оскар Кольясо (П-Рик) — Херардо Сапата (Ник) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Херардо Сапата (Ник) выиграет нокаутом.

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