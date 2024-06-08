«Уилсон Райс (Бра)» – «Бруно Соуза (Бра)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Уилсон Райс (Бра) — Бруно Соуза (Бра) на 08.06.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Уилсон Райс (Бра) и Бруно Соуза (Бра) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:40.

До 08.06.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Уилсон Райс (Бра) — Бруно Соуза (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 05:40 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Уилсон Райс (Бра) — Бруно Соуза (Бра):

победа Уилсон Райс (Бра) – 2.243, ничья – 50, победа Бруно Соуза (Бра) – 1.64

Прогноз на матч Уилсон Райс (Бра) – Бруно Соуза (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08.06.2024 :

Так как Уилсон Райс (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 2.243. В то же время Бруно Соуза (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.64.

История личных встреч

Уилсон Райс (Бра) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Уилсон Райс (Бра) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Уилсон Райс (Бра) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Уилсон Райс (Бра) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Уилсон Райс (Бра) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Уилсон Райс (Бра) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Уилсон Райс (Бра) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Бруно Соуза (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Бруно Соуза (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Бруно Соуза (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Бруно Соуза (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Бруно Соуза (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Уилсон Райс (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Уилсон Райс (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Уилсон Райс (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Уилсон Райс (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Уилсон Райс (Бра) валится с ног. К тому же, Уилсон Райс (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Уилсон Райс (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Бруно Соуза (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Бруно Соуза (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Бруно Соуза (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Бруно Соуза (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Бруно Соуза (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Уилсон Райс (Бра) – Бруно Соуза (Бра) 08.06.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Уилсон Райс (Бра) и Бруно Соуза (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Уилсон Райс (Бра) и Бруно Соуза (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Уилсон Райс (Бра) и Бруно Соуза (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Уилсон Райс (Бра) и Бруно Соуза (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Уилсон Райс (Бра) будет намного сильнее, чем Бруно Соуза (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

На чемпионский бой Уилсон Райс (Бра) — Бруно Соуза (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Бруно Соуза (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Уилсон Райс (Бра)

В своей профессиональной карьере Уилсон Райс (Бра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Уилсон Райс (Бра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Уилсон Райс (Бра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Уилсон Райс (Бра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Уилсон Райс (Бра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Бруно Соуза (Бра)

В данный момент Бруно Соуза (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Бруно Соуза (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Бруно Соуза (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Бруно Соуза (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Уилсон Райс (Бра) — Бруно Соуза (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08.06.2024

Спортивные эксперты считают, что Уилсон Райс (Бра) сейчас намного сильнее, чем Бруно Соуза (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Уилсон Райс (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Бруно Соуза (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Уилсон Райс (Бра).

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