Жанна Дарк (жен) — Дакар Юниверсити Клаб (жен). Прогноз, ставки на матч (07.06.24)

07 июня в 23:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Сенегала, в котором на своей площадке местный клуб Жанна Дарк (жен) примет соперника по национальному первенству Дакар Юниверсити Клаб (жен).



Баскетболисты клубов Жанна Дарк (жен) и Дакар Юниверсити Клаб (жен) в 23:15 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 07 июня. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Жанна Дарк (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Жанна Дарк (жен) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жанна Дарк (жен) — Дакар Юниверсити Клаб (жен):

В 23:15 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Жанна Дарк (жен) и Дакар Юниверсити Клаб (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 07 июня. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Дакар Юниверсити Клаб (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Жанна Дарк (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Жанна Дарк (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Жанна Дарк (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Жанна Дарк (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Жанна Дарк (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Дакар Юниверсити Клаб (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Дакар Юниверсити Клаб (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Дакар Юниверсити Клаб (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Дакар Юниверсити Клаб (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Чемпионат Сенегала, Жанна Дарк (жен) — Дакар Юниверсити Клаб (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Жанна Дарк (жен) — Дакар Юниверсити Клаб (жен), запланированного на 07 июня. На площадке игроки обеих команд появятся в 23:15 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Жанна Дарк (жен) и Дакар Юниверсити Клаб (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Жанна Дарк (жен).



Жанна Дарк (жен) — Дакар Юниверсити Клаб (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.06.24)

Жанна Дарк (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Жанна Дарк (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Жанна Дарк (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Дакар Юниверсити Клаб (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Дакар Юниверсити Клаб (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Дакар Юниверсити Клаб (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Дакар Юниверсити Клаб (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Жанна Дарк (жен) — Дакар Юниверсити Клаб (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Жанна Дарк (жен) — Дакар Юниверсити Клаб (жен) пройдет 07 июня, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 23:15 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Жанна Дарк (жен) — Дакар Юниверсити Клаб (жен): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Жанна Дарк (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Жанна Дарк (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Жанна Дарк (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Жанна Дарк (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Дакар Юниверсити Клаб (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Дакар Юниверсити Клаб (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Дакар Юниверсити Клаб (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жанна Дарк (жен) — Дакар Юниверсити Клаб (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Жанна Дарк (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Жанна Дарк (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Жанна Дарк (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Дакар Юниверсити Клаб (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Дакар Юниверсити Клаб (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Дакар Юниверсити Клаб (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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