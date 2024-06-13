«Джеки Джин (Фра)» – «Салим Эль Уссаиди (Фра)». 13.06.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13-го июня 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джеки Джин (Фра) — Салим Эль Уссаиди (Фра). На ринге его участники появятся в 17:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джеки Джин (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 17:00 по московскому времени Джеки Джин (Фра) и Салим Эль Уссаиди (Фра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13-го июня 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джеки Джин (Фра) и Салим Эль Уссаиди (Фра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джеки Джин (Фра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джеки Джин (Фра) — Салим Эль Уссаиди (Фра):

победа Джеки Джин (Фра) – 0, ничья – 0, победа Салим Эль Уссаиди (Фра) – 0

Прогноз на матч Джеки Джин (Фра) – Салим Эль Уссаиди (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го июня 2024 года :

Так как Джеки Джин (Фра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Салим Эль Уссаиди (Фра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джеки Джин (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джеки Джин (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джеки Джин (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джеки Джин (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джеки Джин (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джеки Джин (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Салим Эль Уссаиди (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Салим Эль Уссаиди (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Салим Эль Уссаиди (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Салим Эль Уссаиди (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Салим Эль Уссаиди (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Джеки Джин (Фра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джеки Джин (Фра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джеки Джин (Фра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джеки Джин (Фра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джеки Джин (Фра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джеки Джин (Фра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Салим Эль Уссаиди (Фра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Салим Эль Уссаиди (Фра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Салим Эль Уссаиди (Фра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Салим Эль Уссаиди (Фра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Салим Эль Уссаиди (Фра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джеки Джин (Фра) – Салим Эль Уссаиди (Фра) 13.06.24

Появление на ринге таких бойцов, как Джеки Джин (Фра) и Салим Эль Уссаиди (Фра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джеки Джин (Фра) и Салим Эль Уссаиди (Фра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джеки Джин (Фра) и Салим Эль Уссаиди (Фра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джеки Джин (Фра) и Салим Эль Уссаиди (Фра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джеки Джин (Фра) и Салим Эль Уссаиди (Фра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Джеки Джин (Фра) и Салим Эль Уссаиди (Фра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Джеки Джин (Фра) в данный момент сильнее, нежели Салим Эль Уссаиди (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джеки Джин (Фра)

Джеки Джин (Фра) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джеки Джин (Фра) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джеки Джин (Фра) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джеки Джин (Фра) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джеки Джин (Фра) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Салим Эль Уссаиди (Фра)

Сейчас Салим Эль Уссаиди (Фра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Салим Эль Уссаиди (Фра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Салим Эль Уссаиди (Фра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Салим Эль Уссаиди (Фра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Салим Эль Уссаиди (Фра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джеки Джин (Фра) — Салим Эль Уссаиди (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го июня 2024 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Джеки Джин (Фра) — Салим Эль Уссаиди (Фра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Джеки Джин (Фра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джеки Джин (Фра) — Салим Эль Уссаиди (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джеки Джин (Фра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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