«Норберт Новеньи (Вен)» – «Далтон Роста (США)». 22.06.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 22-го июня 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Норберт Новеньи (Вен) — Далтон Роста (США). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Норберт Новеньи (Вен) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 22-го июня 2024 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Норберт Новеньи (Вен) — Далтон Роста (США). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Норберт Новеньи (Вен) — Далтон Роста (США):

победа Норберт Новеньи (Вен) – 2.108, ничья – 50, победа Далтон Роста (США) – 1.723

Прогноз на матч Норберт Новеньи (Вен) – Далтон Роста (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го июня 2024 года :

Так как Норберт Новеньи (Вен) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 2.108. В то же время Далтон Роста (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.723.

История личных встреч

На данный момент Норберт Новеньи (Вен) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Норберт Новеньи (Вен) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Норберт Новеньи (Вен) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Норберт Новеньи (Вен) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Далтон Роста (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Далтон Роста (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Далтон Роста (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Далтон Роста (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Далтон Роста (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Норберт Новеньи (Вен) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Норберт Новеньи (Вен) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Норберт Новеньи (Вен) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Норберт Новеньи (Вен) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Норберт Новеньи (Вен) валится с ног. К тому же, Норберт Новеньи (Вен) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Норберт Новеньи (Вен) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Далтон Роста (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Далтон Роста (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Далтон Роста (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Далтон Роста (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Далтон Роста (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Норберт Новеньи (Вен) – Далтон Роста (США) 22.06.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Норберт Новеньи (Вен) и Далтон Роста (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Норберт Новеньи (Вен) и Далтон Роста (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Норберт Новеньи (Вен) сейчас находится на пике формы, так что Далтон Роста (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Норберт Новеньи (Вен).

Спортивные прогнозисты считают, что Норберт Новеньи (Вен) в данный момент сильнее, нежели Далтон Роста (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Норберт Новеньи (Вен)

Хотя Норберт Новеньи (Вен) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Норберт Новеньи (Вен) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Норберт Новеньи (Вен) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Норберт Новеньи (Вен) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Норберт Новеньи (Вен) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Далтон Роста (США)

На данный момент Далтон Роста (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Далтон Роста (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Далтон Роста (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Далтон Роста (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Далтон Роста (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Норберт Новеньи (Вен) — Далтон Роста (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го июня 2024 года

Несмотря на то, что Норберт Новеньи (Вен) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Далтон Роста (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Норберт Новеньи (Вен) — Далтон Роста (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Далтон Роста (США) выиграет нокаутом.

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