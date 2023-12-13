Пэрнеби/Родригес — Босейл/Тиян. Прогноз, ставки на матч (21.06.24)

21 июня в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пэрнеби/Родригес , а противостоять в этом поединке будет Босейл/Тиян.



Теннисное противостояние Пэрнеби/Родригес — Босейл/Тиян пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 21 июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 22:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Пэрнеби/Родригес является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пэрнеби/Родригес — Босейл/Тиян:

Пэрнеби/Родригес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 21 июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Босейл/Тиян. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Пэрнеби/Родригес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Пэрнеби/Родригес

По непонятным причинам Пэрнеби/Родригес в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Пэрнеби/Родригес теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Пэрнеби/Родригес занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Пэрнеби/Родригес играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Пэрнеби/Родригес имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Босейл/Тиян

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Босейл/Тиянв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Босейл/Тиян играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Босейл/Тиян держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Босейл/Тиян демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Босейл/Тиян находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Пэрнеби/Родригес — Босейл/Тиян. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Пэрнеби/Родригес и Босейл/Тиян не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Пэрнеби/Родригес и Босейл/Тиян. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Пэрнеби/Родригес — Босейл/Тиян (21 июня), ставки и коэффициенты

Пэрнеби/Родригес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Пэрнеби/Родригес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Пэрнеби/Родригес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Пэрнеби/Родригес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Пэрнеби/Родригес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Пэрнеби/Родригес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Пэрнеби/Родригес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Пэрнеби/Родригес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Босейл/Тиян

В этом сезоне Босейл/Тиян не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Босейл/Тиян сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Босейл/Тиян допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Босейл/Тиян допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Босейл/Тиян демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Пэрнеби/Родригес — Босейл/Тиян Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Пэрнеби/Родригес и Босейл/Тиян, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Пэрнеби/Родригес и Босейл/Тиян играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Пэрнеби/Родригес, и Босейл/Тиян неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Пэрнеби/Родригес — Босейл/Тиян: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Пэрнеби/Родригес и Босейл/Тиян из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Босейл/Тиян относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Босейл/Тиян проводит второй или третий матч. А вот Пэрнеби/Родригес как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Пэрнеби/Родригес, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Пэрнеби/Родригес без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Пэрнеби/Родригес вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пэрнеби/Родригес — Босейл/Тиян. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Пэрнеби/Родригес и Босейл/Тиян букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Пэрнеби/Родригес и Босейл/Тиян проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-830822-barnatduda-denollidzhea-prognoz-professionala-na-tennis-21-06-24/