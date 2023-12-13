«Джейсон Джексон (Яма)» – «Рамазан Курамагомедов (Рос)». 22.06.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джейсон Джексон (Яма) — Рамазан Курамагомедов (Рос) на 22-го июня 2024 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джейсон Джексон (Яма) и Рамазан Курамагомедов (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джейсон Джексон (Яма) — Рамазан Курамагомедов (Рос) пройдет 22-го июня 2024 года, и можно не сомневаться, что в 23:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джейсон Джексон (Яма) имеет две победы нокаутом, а Рамазан Курамагомедов (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейсон Джексон (Яма) — Рамазан Курамагомедов (Рос):

победа Джейсон Джексон (Яма) – 0, ничья – 0, победа Рамазан Курамагомедов (Рос) – 0

Прогноз на матч Джейсон Джексон (Яма) – Рамазан Курамагомедов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го июня 2024 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Джейсон Джексон (Яма) станет победителем боя. Если выиграет Рамазан Курамагомедов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джейсон Джексон (Яма) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джейсон Джексон (Яма) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джейсон Джексон (Яма) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джейсон Джексон (Яма) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джейсон Джексон (Яма) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джейсон Джексон (Яма) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Рамазан Курамагомедов (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Рамазан Курамагомедов (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Рамазан Курамагомедов (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Рамазан Курамагомедов (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Рамазан Курамагомедов (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Джейсон Джексон (Яма) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джейсон Джексон (Яма) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джейсон Джексон (Яма) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джейсон Джексон (Яма) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джейсон Джексон (Яма) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джейсон Джексон (Яма) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Рамазан Курамагомедов (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Рамазан Курамагомедов (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Рамазан Курамагомедов (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Рамазан Курамагомедов (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джейсон Джексон (Яма) – Рамазан Курамагомедов (Рос) 22.06.24

Появление на ринге таких бойцов, как Джейсон Джексон (Яма) и Рамазан Курамагомедов (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джейсон Джексон (Яма) и Рамазан Курамагомедов (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джейсон Джексон (Яма) и Рамазан Курамагомедов (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джейсон Джексон (Яма) сейчас находится на пике формы, так что Рамазан Курамагомедов (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джейсон Джексон (Яма).

Спортивные прогнозисты считают, что Джейсон Джексон (Яма) в данный момент сильнее, нежели Рамазан Курамагомедов (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джейсон Джексон (Яма)

В своей профессиональной карьере Джейсон Джексон (Яма) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джейсон Джексон (Яма) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джейсон Джексон (Яма) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джейсон Джексон (Яма) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джейсон Джексон (Яма) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Рамазан Курамагомедов (Рос)

В данный момент Рамазан Курамагомедов (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Рамазан Курамагомедов (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Рамазан Курамагомедов (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Рамазан Курамагомедов (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Джейсон Джексон (Яма) — Рамазан Курамагомедов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го июня 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Джейсон Джексон (Яма) сейчас намного сильнее, чем Рамазан Курамагомедов (Рос), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джейсон Джексон (Яма) и Рамазан Курамагомедов (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джейсон Джексон (Яма) выиграет с помощью нокаута.

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