«Аарон Бельтран (США)» – «Эней Ренфроу (США)». 23.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Аарон Бельтран (США) проведет 23-го июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Эней Ренфроу (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 23-го июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Аарон Бельтран (США) — Эней Ренфроу (США). По Москве начало данного поединка будет в 02:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аарон Бельтран (США) — Эней Ренфроу (США):

победа Аарон Бельтран (США) – 0, ничья – 0, победа Эней Ренфроу (США) – 0

Прогноз на матч Аарон Бельтран (США) – Эней Ренфроу (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го июня :

Букмекерские конторы на бой Аарон Бельтран (США) — Эней Ренфроу (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Аарон Бельтран (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Аарон Бельтран (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Аарон Бельтран (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Аарон Бельтран (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Аарон Бельтран (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Эней Ренфроу (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Эней Ренфроу (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Эней Ренфроу (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Эней Ренфроу (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Эней Ренфроу (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Аарон Бельтран (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Аарон Бельтран (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Аарон Бельтран (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Аарон Бельтран (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Аарон Бельтран (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Аарон Бельтран (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Эней Ренфроу (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Эней Ренфроу (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Эней Ренфроу (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Эней Ренфроу (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Эней Ренфроу (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Аарон Бельтран (США) – Эней Ренфроу (США) 23.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Аарон Бельтран (США) и Эней Ренфроу (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Аарон Бельтран (США) и Эней Ренфроу (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Аарон Бельтран (США) и Эней Ренфроу (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Аарон Бельтран (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Эней Ренфроу (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Аарон Бельтран (США) — Эней Ренфроу (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Аарон Бельтран (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Аарон Бельтран (США) — Эней Ренфроу (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Эней Ренфроу (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Аарон Бельтран (США)

Как бы Аарон Бельтран (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Аарон Бельтран (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Аарон Бельтран (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Аарон Бельтран (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Аарон Бельтран (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Эней Ренфроу (США)

Сейчас Эней Ренфроу (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Эней Ренфроу (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Эней Ренфроу (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Эней Ренфроу (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Эней Ренфроу (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Аарон Бельтран (США) — Эней Ренфроу (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го июня

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Аарон Бельтран (США) — Эней Ренфроу (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Аарон Бельтран (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Аарон Бельтран (США) и Эней Ренфроу (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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