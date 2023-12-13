Хуан Мануэль Церундоло — Хэйди Хабиб. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (21.06.24)

21-го июня в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Мануэль Церундоло , а противостоять в этом поединке будет Хэйди Хабиб.



Теннисное противостояние Хуан Мануэль Церундоло — Хэйди Хабиб пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 21-го июня. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 23:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Хуан Мануэль Церундоло является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуан Мануэль Церундоло — Хэйди Хабиб:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 21-го июня, так что в разделе тенниса можно найти поединок Хуан Мануэль Церундоло — Хэйди Хабиб. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 23:30 по Москве, пока не начался поединок. Хуан Мануэль Церундоло и Хэйди Хабиб еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Хуан Мануэль Церундоло

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Хуан Мануэль Церундоло находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Хуан Мануэль Церундоло является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Хуан Мануэль Церундоло умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Хуан Мануэль Церундоло обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Хуан Мануэль Церундоло может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Хэйди Хабиб

На этом турнире Хэйди Хабиб выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хэйди Хабиб снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хэйди Хабиб чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хэйди Хабиб уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хэйди Хабиб зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Хуан Мануэль Церундоло — Хэйди Хабиб

Хуан Мануэль Церундоло и Хэйди Хабиб – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Хуан Мануэль Церундоло — Хэйди Хабиб (21-го июня), ставки и коэффициенты

Хуан Мануэль Церундоло

Хуан Мануэль Церундоло не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Хуан Мануэль Церундоло любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Хуан Мануэль Церундоло умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Хуан Мануэль Церундоло не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Хуан Мануэль Церундоло умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Хэйди Хабиб

В этом сезоне Хэйди Хабиб не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Хэйди Хабиб сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Хэйди Хабиб допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Хэйди Хабиб допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Хэйди Хабиб демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Хуан Мануэль Церундоло — Хэйди Хабиб Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Хуан Мануэль Церундоло и Хэйди Хабиб. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Хуан Мануэль Церундоло — Хэйди Хабиб: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хуан Мануэль Церундоло имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хуан Мануэль Церундоло и Хэйди Хабиб отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Хэйди Хабиб в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хуан Мануэль Церундоло превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Хэйди Хабиб сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хуан Мануэль Церундоло гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Мануэль Церундоло — Хэйди Хабиб. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хуан Мануэль Церундоло и Хэйди Хабиб сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хуан Мануэль Церундоло, и Хэйди Хабиб будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-830842-liam-gavrielides-lukas-gersh-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-21-06-24/