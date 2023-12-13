Мариано Таммаро — Раду Михай Папоу. Прогноз, ставки на матч. ITF (22.06.24)

22-го июня в 10:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мариано Таммаро , а противостоять в этом поединке будет Раду Михай Папоу.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 22-го июня, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Мариано Таммаро — Раду Михай Папоу. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 10:05 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Мариано Таммаро, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мариано Таммаро — Раду Михай Папоу:

Мариано Таммаро имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 22-го июня нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Раду Михай Папоу. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 10:05. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Мариано Таммаро имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Мариано Таммаро

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Мариано Таммаро находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Мариано Таммаро является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Мариано Таммаро умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Мариано Таммаро обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Мариано Таммаро может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Раду Михай Папоу

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Раду Михай Папоу теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Раду Михай Папоу имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Раду Михай Папоу испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Раду Михай Папоу выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Раду Михай Папоу занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Мариано Таммаро — Раду Михай Папоу

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Мариано Таммаро и Раду Михай Папоу уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Мариано Таммаро — Раду Михай Папоу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.06.24)

Мариано Таммаро

К данному турниру Мариано Таммаро подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Мариано Таммаро находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Мариано Таммаро не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Мариано Таммаро старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Мариано Таммаро демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Раду Михай Папоу

На этом турнире Раду Михай Папоу играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Раду Михай Папоу какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Раду Михай Папоу уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Раду Михай Папоу много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Раду Михай Папоу сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Раду Михай Папоу не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Мариано Таммаро — Раду Михай Папоу Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мариано Таммаро и Раду Михай Папоу. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мариано Таммаро — Раду Михай Папоу: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мариано Таммаро имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мариано Таммаро и Раду Михай Папоу отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Раду Михай Папоу в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мариано Таммаро превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Раду Михай Папоу сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мариано Таммаро гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мариано Таммаро — Раду Михай Папоу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мариано Таммаро и Раду Михай Папоу сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мариано Таммаро, и Раду Михай Папоу будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-830908-sahadzha-yamalapalli-oliviya-lincer-prognoz-professionala-na-tennis-21-06-24/