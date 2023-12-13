Вердес/Тесзари — Бреазу/Шинтей. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.06.24)

25 июня в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вердес/Тесзари , а противостоять в этом поединке будет Бреазу/Шинтей.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Вердес/Тесзари — Бреазу/Шинтей, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 25 июня, а его начало по МСК будет в 14:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Вердес/Тесзари. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Вердес/Тесзари — Бреазу/Шинтей. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 25 июня, так что в разделе тенниса можно найти поединок Вердес/Тесзари — Бреазу/Шинтей. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 14:00 по Москве, пока не начался поединок. Вердес/Тесзари и Бреазу/Шинтей еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Вердес/Тесзари

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Вердес/Тесзари находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Вердес/Тесзари является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Вердес/Тесзари умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Вердес/Тесзари обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Вердес/Тесзари может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бреазу/Шинтей

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Бреазу/Шинтей на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Бреазу/Шинтей демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Бреазу/Шинтей имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Бреазу/Шинтей намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Бреазу/Шинтей не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Бреазу/Шинтей будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Бреазу/Шинтей и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Бреазу/Шинтей умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Вердес/Тесзари и Бреазу/Шинтей. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Вердес/Тесзари — Бреазу/Шинтей. Прогноз, ставки на матч(25.06.24)

Вердес/Тесзари

На данном турнире Вердес/Тесзари выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Вердес/Тесзари выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Вердес/Тесзари допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Вердес/Тесзари особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Вердес/Тесзари, это умение играть на травяных кортах.

Бреазу/Шинтей

В этом сезоне Бреазу/Шинтей не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Бреазу/Шинтей сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Бреазу/Шинтей допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Бреазу/Шинтей допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Бреазу/Шинтей демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Вердес/Тесзари — Бреазу/Шинтей Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вердес/Тесзари и Бреазу/Шинтей. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вердес/Тесзари и Бреазу/Шинтей встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вердес/Тесзари и Бреазу/Шинтей довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вердес/Тесзари и Бреазу/Шинтей подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вердес/Тесзари — Бреазу/Шинтей: кто пройдет в следующий раунд?

Вердес/Тесзари и Бреазу/Шинтей которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вердес/Тесзари имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бреазу/Шинтей хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вердес/Тесзари. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бреазу/Шинтей умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вердес/Тесзари довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бреазу/Шинтей вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вердес/Тесзари.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вердес/Тесзари — Бреазу/Шинтей. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вердес/Тесзари и Бреазу/Шинтей букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вердес/Тесзари и Бреазу/Шинтей проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-832545-dabin-kim-yanni-liu-prognoz-professionala-na-tennis-25-06-24/